Grupo Risa entrevista al ¡Evangelio de la radio!

Teníamos ganas de compartir un ratito de radio con él. Conquense a punto de cumplir los 40, no hizo carrera en el fútbol porque, entre otras cosas, Joaquín Caparrós dijo que era muy malo. Estudió informática y llegó a la radio con 19 años en diciembre del 99 pero no de la mano de Roberto Gómez (que según él los ha metido a casi todos) sino de la de Manu Martín, hoy en ESPN. Sus primeros pasos radiofónicos los dio en Onda Mayor, una radio universitaria. De ahí, a los grandes medios.

Apasionado es el fútbol en general y del futbol internacional en particular, se reconoce hincha no solo de un equipo sino dos. Recuerda una entrevista que marcó su vida por dos motivos: por quién era el protagonista y con quién la hizo. Hoy habitual y voz inconfundible en “Tiempo de Juego”, es capaz de seguir con atención 10 partidos a la vez a través de los monitores del estudio, pero a diferencia de Maldini no tiene parabólicas. Solo páginas webs de referencia para estar al día de cada país y de determinados equipos.