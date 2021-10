El grito despeserado de una excolaboradora de Crónicas Marcianas: "Necesito seguir cotizando"

Marisol Galdón viene este fin de semana a La Noche con El Grupo Risa a propósito del video que hace unas semanas se hizo viral en Twitter, en el cual simple y llanamente pedía trabajo, y contaba la falta de visibilidad de las mujeres en el mercado laboral a partir de cierta edad. "Estoy sorprendida por la viralidad que ha tenido mi petición de empleo", ha admitido durante la entrevista.

Galdón ha querido ser como Bette Davis cuando pidió trabajo a través de un anuncio en un periódico. "Si Bette David lo había hecho con cincuenta y tantos años, ¿por qué no lo iba a hacer yo?. Yo grabé un vídeo y no me imaginé que tendría miles de respuestas. Algunos tuits me han emocionado y me han hecho varias entrevistas. Estoy recibiendo propuestas interesantes de trabajo. SI lo llego a saber lo hago antes", ha dicho.

Para Marisol, hacer este vídeo no fue un arrebato. "Grabarlo fue mi último recurso. Ahora, la gente sólo muestra el postureo y lo bien que le va. Yo dije la verdad sobre mi situación actual", ha señalado.

Aparte del tema del vídeo, durante la entrevista con el Grupo Risa, Marison realta también sobre sus inicios en la radio catalana, presentando programas de música clásica, sus pinitos como DJ, cómo entró en TVE para formar parte del elenco del programa Plastic y la gente con la que ha ido coincidiendo, grandes figuras de la cultura, a lo largo de su dilatadísima carrera. Nos habla de sus trabajos en COPE y de cómo en Tele5 Fue censurada por un conocido autor.