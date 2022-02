Schlichting recuerda a Colmenarejo: "Éramos parecidos. Entregados a la profesión, muy temperamentales"

Mis queridos, estaba pensando si hablar de la guerra de Ucrania o la crisis del PP y he dicho: no. Vamos a hablar de Juan Pablo Colmenarejo. Estoy en el tanatorio de La Paz, en la localidad de Tres Cantos (Madrid) donde está de cuerpo presente nuestro compañero. No dejan de salir coches y coches. Acaba de salir el del presidente del Gobierno, que estaba emparentado por vía de su mujer. La mujer de Pedro Sánchez y la de Colmenarejo eran primas porque unos y otros, políticos de todo signo, periodistas de todo tenor, hombres y mujeres de bien, quieren destacar que ha muerto un gran español. Y merece la pena que hagamos un alto en el camino.

Juan Pablo ha hecho una carrera brillante. Daba gente a personas de su edad apenas terminada la carrera. A María Dabán, la gran periodista, le puso una matrícula de honor. Nos ha formado a muchos de nosotros. Con 26 años hacía el 'Fin de Semana' y ha llegado muy lejos en el periodismo y en el uso de la palabra en el periodismo radiofónico. Y es hora de dar gracias por haber hecho parte del camino con este hombre que se nos ha ido con apenas 54 años. Durante 9 años, acompañó a los oyentes de COPE en 'La Linterna'.