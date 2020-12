Guía 'Navidades Seguras 2020': cómo debemos comportarnos estos días para no provocar “el efecto picaflor”

Gaona, con todo un grupo de científicos, ha sacado un tutorial para ver cómo nos tenemos que comportar esta Navidad. “Pueden entrar en la web navidadessegura.es para ver los consejos que deberían haber dado los expertos esos que no sabemos si existen o no. Pero los científicos tenemos que decir lo que los políticos no se atreven ni a mencionar”.

Con una reunión de 10 personas en torno a una mesa no es tan preocupante: “Siendo honestos, hay que tener cuidado. Es mejor no invitar a nadie, no viajar. Nos encontramos en unos meses críticos para la salud. En enero y febrero se dan las mayores cifras de muerte por neumonía”.

No es lo mismo una reunión de 10 que habitualmente ya lo están, que las personas que se van mezclando una y otra vez. “Lo que llamamos nosotros el efecto picaflor”.

En Chile se toman medidas especiales, lo ha contado César Calderón que está en Chile: “Tienes que pasar tu PCR, te piden tu correo y tu localización, dónde estás, indicar tus síntomas todos los días” ha comentado el consultor. “Las autoridades chilenas te pueden pedir información en el momento”.

Pablo Herreros ha pedido a los oyentes que lean la guía de Gaona, porque “nos puede ayudar mucho, aunque hable de realidades incómodas”.