El detalle en la guardería de Torrejón de Ardoz que podría haber alertado a los padres del maltrato y que no funcionó: un error fatal

Era este Viernes de Dolores cuando conocíamos una de esas noticias que nos dejan de piedra: en la madrileña localidad de Torrejón de Ardoz, habían sido detenidas cuatro empleadas de una guardería privada.

Todo sucedió después de que una alumna en prácticas en el centro alertase a la Policía de lo que sucedía, y adjuntaba un vídeo como prueba. Avisaba de que en la guardería se maltrataba a los niños pequeños y a los bebés, y que se usaba un tono vejatorio para referirse a ellos.

Rápidamente, se procedió a detener a estos cuatro empleados, mientras una de ellas, muy soberbiamente, echaba la culpa a la prensa de su detención. Tildaba las informaciones de exageradas y avisaba de que estaba en una situación vulnerable que, a partir de ahora, sería imposible de subsanar.

Sea como fuere, las imágenes muestran una cosa muy diferente: esa empleada maltrataba, con gritos y coscorrones, a un bebé al que daba de comer. Los vídeos, por cierto, contienen imágenes muy sensibles.

Policía Nacional

Lo que ha pasado ahí es lo que preguntamos a Nacho Abad, periodista especializado en sucesos, que se pasa, como cada sábado, por 'Fin de Semana'.

“La han despedido, la culpa la tenemos los medios de comunicación y básicamente la historia es la siguiente: trabaja en una guardería, tiene que dar de comer, son varios los trabajadores del centro, pero si escucháis el audio es que aterroriza” confesaba Nacho Abad.

El detalle que podría haber alertado a los padres antes de tiempo

Es la trabajadora en prácticas la que alerta a la Policía de lo que ocurre en esta guardería privada, ya que ella es testigo de los golpes y vejaciones a los más pequeños. “En el vídeo se ve claramente cómo fuerza al bebé, presiona el cuerpo contra la pared, le da algún coscorrón contra la pared. No es grande, pero se ve varios coscorrones. Le grita, le introduce la comida de forma violenta, mientras la niña llora sin cesar y dice cómo lo ha visto” confesaba.

En varias ocasiones, como se ve en el vídeo, le agarra de las mejillas y le golpea la cabeza contra la pared. “No de forma salvaje, pero sí con violencia y claro un padre que ve a su hija de año y medio siendo tratada así lógicamente presenta una denuncia como lo han hecho” explicaba Nacho Abad.

No solo denuncian el maltrato los padres, sino también que esta empleada “la tenía tomada con dos niñas y otro bebé. Ahora se está investigando si pudiese haber cometido más malos tratos o más vejaciones con otros menores” decía.

EFE Guardería de Torrejón de Ardoz: ¿Por qué los niños no pueden reaccionar ante los gritos y las amenazas?

Lo cierto es que había un detalle dentro de la guardería que podría haber alertado a los padres con tiempo y que no funcionó. “Hay cámaras dentro de la guardería y se van a intentar recuperar las grabaciones de las cámaras de la guardería” contaba Nacho Abad.

“Cuando preguntaba yo a los padres si ellos se podían conectar desde fuera ellos respondían que no. Parece ser que por ley de protección de datos tú puedes ver a tu hijo, pero no puedes ver al resto. Salvo que se llegue a un acuerdo entre todos los padres para que se pudiese ver unos padres a los malos, otros menores que a mí me parece que qué padre no estaría de acuerdo por poder ver a su hijo” señalaba.

El perfil de todos los detenidos

Nacho Abad ha podido investigar qué es lo que ha pasado exactamente en esta guardería de Torrejón de Ardoz. Y es que, aunque la profesora que aparece en el vídeo es la que se ha llevado la mirada de la prensa, hay otros tres profesores detenidos.

“Esta mujer es la que tenía manía con dos niñas y con algún otro niño más, pero se ha detenido a cuatro personas dentro de la guardería por una omisión en el deber de socorro porque se quedaban pasivas” explicaba el periodista.

EUROPA PRESS Vehículos de la Policía Nacional

Tanto es así, que la Comunidad de Madrid ya ha abierto un expediente para recabar información sobre lo ocurrido, aunque se trate de una escuela infantil privada. “La cuidadora básicamente ha venido a decir, insisto, que es una exageración, que tampoco pasaba tanto, y que a lo mejor se le fue un poco y básicamente la han despedido. Y ella lo que ha dicho es que está divorciada con hipoteca y con dos niñas. Y lógicamente esto le ha afectado. Porque claro, es un despido disciplinario” sentenciaba.