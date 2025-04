Guardería de Torrejón de Ardoz: ¿Por qué los niños no pueden reaccionar ante los gritos y las amenazas?

Torrejón de Ardoz lleva dando que hablar desde ayer, cuando salió a la luz un vídeo de esos que pone los pelos de punta. En las imágenes se puede ver cómo una pequeña de apenas 2 años llora y resiste porque no quiere comer; también a la cuidadora insistiendo para que lo haga.

¿CÓMO LLEGÓ A DESCUBRIRSE LO QUE OCURRÍA EN LA GUARDERÍA?

Pero todo empieza a volverse peor cuando esta última empieza a zarandearla y a golpearla la cabeza varias veces contra la pared. Y, en un momento dado, intenta meterle la cuchara a la fuerza mientras la pequeña sigue llorando, algo que podría haber terminado con el riesgo de atraganto.

Lo verdaderamente increíble es que mientras esto ocurre, las demás cuidadoras no intentan pararla. Solo una persona decide grabar la escena para después denunciar. Una chica joven que acababa de empezar sus prácticas allí.

La cuidadora se ha encargado de asegurar que lleva más de 30 años trabajando en guarderías y que su expediente es intachable. Tampoco tiene reparo en defenderse diciendo que la niña "come poco y mal", un tema que, según ella, preocupa a los padres. La Policía Nacional ya la ha detenido junto a otras cuatro compañeras más.

¿SE PUEDE ENTENDER LA ACTITUD DE LA CUIDADORA?

Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores y exdefensor del menor apuntaba en 'La Tarde' que "los niños estaban aterrados" porque no miraban a quien llora, algo "terrible".

Hablaba también de la actitud de la cuidadora cuando explicaba que "la niña no entiende tus gritos ni tus amenazas", pues el tono que emplea es muy agresivo. No considera que sea una persona que está enferma, sino "una a la que la vida no la está tratando bien".