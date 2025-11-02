Estos donuts están hechos con calabaza y chocolate... ¡y con cero azúcar!
Paufeel viene con una receta deliciosa que encantará a mayores y pequeños
¡Solo cinco ingredientes! Y pistachos. Son los productos necesarios para elaborar los donuts de calabaza que nos ha propuesto este domingo Paufeel, la influencer gastronómica más importante de nuestro país... y de otros.
Ingredientes para 6 donuts:
100 gr calabaza asada
80 gr harina de avena
80 gr yogurt natural, yo he usado de coco
2 huevos
1 cuchara pequeña levadura
Chocolate 70% sin azúcar para bañarlos
Pistachos para decorar
Elaboración:
Tritura todos los ingredientes, añade a los moldes y lleva a tu microondas durante 3 minutos a máxima potencia, si ves que no han cuajado, déjalo un minuto más, yo los tuve 4 min, dependerá de la potencia de tu microondas.
En horno serán unos 25 min a 180 grados y en freidora unos 15 más menos a 180.
Deja enfriar si puedes en rejilla, derrite el chocolate, yo lo derrito al micro primero 1 min y luego en tandas de 15 sg para que no se queme.
Añade un poco de pistacho para decorar y listos, quedan buenísimos.