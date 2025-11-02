Estos donuts están hechos con calabaza y chocolate... ¡y con cero azúcar!

¡Solo cinco ingredientes! Y pistachos. Son los productos necesarios para elaborar los donuts de calabaza que nos ha propuesto este domingo Paufeel, la influencer gastronómica más importante de nuestro país... y de otros.

Ingredientes para 6 donuts:

100 gr calabaza asada

80 gr harina de avena

80 gr yogurt natural, yo he usado de coco

2 huevos

1 cuchara pequeña levadura

Chocolate 70% sin azúcar para bañarlos

Pistachos para decorar

Elaboración:

Tritura todos los ingredientes, añade a los moldes y lleva a tu microondas durante 3 minutos a máxima potencia, si ves que no han cuajado, déjalo un minuto más, yo los tuve 4 min, dependerá de la potencia de tu microondas.

En horno serán unos 25 min a 180 grados y en freidora unos 15 más menos a 180.

Deja enfriar si puedes en rejilla, derrite el chocolate, yo lo derrito al micro primero 1 min y luego en tandas de 15 sg para que no se queme.

Añade un poco de pistacho para decorar y listos, quedan buenísimos.