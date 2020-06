“Viví con un generador eléctrico y bebiendo agua de un pozo”

Seguro que alguna vez se te ha pasado esa peregrina idea por la cabeza, en la que piensas… Lo dejo todo y me voy al campo… Suele ser eso, algo peregrino, pero la vida entre ovejas, campos arados y paisajes sin edificios seguro que endulza la experiencia, aunque solo sea imaginada.

Para su noveno libro, Gabi Martínez pasó de idea peregrina a realidad. Un tiempo acompañado de la naturaleza pero a la antigua usanza, ni calefacción, ni agua corriente en pleno invierno, para conocer de primera mano como fue la infancia de su madre.

Ha empezado contando como fue la experiencia: “Me fui a la frontera entre Ciudad Real y Badajoz, a un pueblecito de Extremadura, a un refugio de pastores donde no había vivido ninguna desde hace 30, con un pozo y un generador eléctrico que me daba luz para leer. Con mis ovejas y a 6 kilómetros del pueblo más cercano. Yo que soy de piel mediterránea el frío lo llevo mal, pero el hecho de xponerte a algo que no has experimentado, te lleva a pensar de otra manera” ha contado Gabi Martínez.

“Nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma, en el que dependemos de la tecnología, y la idea del libro es que esta deriva no es necesaria. Es lo que también experimento en mi realidad para plasmarlo en el libro” comentaba el escritor. “Luego tuve la inmensa fortuna de rodearme de un rebaño de ovejas negras. Ahí voy por mi madre. A partir de ahí conocí al otro ganadero, y de esa amistad, en otra temporada, pude tener una experiencia distinta. Los primeros dos días lo pasé bastante mal pero al cabo de la segunda vez que entré en la nueva rutina, todo mucho mejor".

Gabi tuvo que aprender la vida en la dehesa, que la define como algo precioso: “Yo no era el pastor, yo era el ayudante, como el pinche de cocina. No tenía para nada los conocimientos para nada. Padecí un bloqueo literario, el primero de mi vida, y además no tenía el vocabulario preciso. Mis límites los pongo donde puedo sobrevivir, no me voy a lugares en los que no puedo vivir. Mi mayor descubrimiento es cómo podemos ofrecer la mayor biodiversidad del planeta si nos relacionamos bien con él".

