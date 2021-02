La viuda de Francisco Luzón: "Fue valiente hasta el último día, nos tuvo siempre motivados"

Cuando la esclerosis lateral amiotrófica no deja hablar, no deja vestirse solo, no deja comer a la manera habitual… Dice Francisco Luzón que lo que queda es sonreír y amar a los suyos con el alma. Este hombre, señero en la historia de la economía de nuestro país, no ha hecho su carrera en el sector bancario, sino que su historia ha sido marcar un antes y un después en la historia de España en la batalla contra el ELA. María José Luzón es la vicepresidenta de la Fundación Luzón, ha hecho este último tramo del camino con él. Ha recibido los premios del 8 de marzo por parte de la Comunidad de Madrid, y ha sido galardonada por su tarea al frente de la Fundación Luzón.

Ella acaba de enviudar y comenta cómo está después de la muerte de Paco: “Han sido días difíciles, se tiene una sensación de aturdimiento general”. El afecto que la gente ha demostrado por ellos se tarda en poner el pie en tierra: “Hemos recibido de toda España e incluso de medios extranjeros, las condolencias. Y Paco, que lo está viendo, seguro que está contento” ha dicho la vicepresidenta de la Fundación Luzón.

Es necesario tener valor para vivir las circunstancias que les han tocado en la vida. En María José encontró el reposo: “Es difícil el primer impacto al saber que se le viene encima esta enfermedad. No te lo quieres creer. Lo que ocurre es que en la vida el tiempo pasa, los datos confirman que ese es el diagnóstico, pero este fue un impacto brutal. Mi marido y yo hemos reflexionado mucho sobre este punto, pero la vida te coloca y sabes que todos vamos a morir”. Las estadísticas de los enfermos de ELA convierten esto “en un camino muy doloroso” ha dicho María José.

“A Paco se lo confirmaron en el 2014, y nos casamos en el 2011”. Fueron tres años de matrimonio y uno más de conocerse. Han dado un ejemplo excepcional de capacidad de lucha e incluso se puede escuchar a Paco diciendo que, “frente al pesimismo de la inteligencia, hay que imponer la voluntad, para hacer felices a los de nuestro alrededor”. Para María José, “Paco era una persona que tenía una vitalidad espectacular. Siempre ha tenido energía y tenacidad, ha sido valiente hasta el final” ha comentado la mujer de Paco.

“Hasta el último momento estábamos preparados para este día. Si él ha estado con ELA siete años, ¿por qué no más? Esa era la conciencia que teníamos todos. Los últimos tres años han sido muy duros, hemos tenido muchos sustos, pero al final lo hemos superado” ha dicho María José Luzón.

Se necesitan más cuidados paliativos, como ha explicado María José: “El enfermo que sobrevivo con costes mínimos para la administración si está en casa, en el hospital son más elevados. Pero en casa de puede tratar, ofreciéndole la cobertura que un enfermo de ELA necesita. No sale caro a la administración porque no hay tratamientos complejos. Es un día a día de atención”.