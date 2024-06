En Estados Unidos, la nueva variante de la covid-19, Pirola, ha comenzado a hacer estragos. Un acontecimiento que ahora además coincide con la gripe aviar. Y es que al parecer, este último virus podría dar el salto a los humanos. Por ese motivo, la Comisión Europa ha anunciado la compra de más de medio millón de vacunas contra este virus. En EE.UU. y Reino Unido ya tienen las suyas. ¿Qué posibilidades hay de que la gripe aviar pueda contagiarse a los humanos y, por otra parte, entre humanos? ¿Cómo puede afectarnos que coincida su expansión con la de la nueva variante de covid-19?

El prestigioso virólogo y jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre, ha explicado este sábado en 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, ha dejado claro que se trata de un salto "complejo".

¿Puede la gripe aviar dar el salto a humanos y transmitirse?

"Hasta ahora no ha logrado lograr un ciclo de transmisión en gente, pero lo que vemos es que cada vez cada año que pasa se hace más prevalente, hay más cantidad de virus en el mundo y además adquiere nuevos huéspedes que antes no tenía, algunos de ellos mamíferos como, por ejemplo, las vacas ahora en Estados Unidos", ha explicado el virólogo. Eso hace, por un lado, que haya "una gran cantidad de virus" y, por lo tanto, "que haya más diversidad", y por ende "adquiera algún tipo de mutación que lo haga transmisible en humanos".





Por el otro, es posible que "el número de casos de encuentros de un animal infectado con un humano aumenta, sobre todo ahora que también se encuentra en Estados Unidos en vacas. Eso hace que las posibilidades que tenga este virus en algún momento de poder hacer un ciclo de transmisión en humanos van aumentando, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir mañana". De hecho, ha matizado que "puede que no ocurra, puede que ocurra dentro de 10 años, puede que ocurra dentro de unas semanas...".

Y es que la realidad es que en China sí se han detectado casos de gripe aviar en humanos. Sobre esto, García-Sastre ha explicado que eso ha ocurrido "desde los años 30 que lleva circulando". Ha recordado que "siempre ha habido casos en humanos", pero no ha habido "una transmisión de una persona infectada a una persona no infectada".

"En general son casos esporádicos que ocurren. No son muy frecuentes, pero ocurren todos los años. Cuanto más esté extendido el virus, más número de estos casos esporádicos existen, pero son todavía muy poquitos y todavía no sabemos si el virus va a ser capaz en algún momento de superar esta barrera que tiene, no solo de infectar a muy pocas personas, sino también de luego una vez infectada la persona transmitirse a otra persona que es la otra cualidad, que el virus no ha sido capaz de adquirir hasta ahora", ha explicado García-Sastre.





Sobre la nueva variante de covid-19

Se trata de otro de los asuntos que comienzan a preocupar en Estados Unidos. Sin embargo, el virólogo español ha asegurado a Cristina que si bien es cierto que ha habido un aumento de casos, ya están empezados a bajar. Sí han detectado, en cualquier caso, cambios en el virus. "Hay que mirar qué efecto puede tener en cuestión, sobre todo de poder infectar y de causar enfermedad en gente que está previamente vacunada", ha matizado. En quienes ya se habían infectado anteriormente "no son cambios muy drásticos".

Ha admitido que los casos severos "es mucho menor" y eso es una combinación entre "que el virus está siendo cada vez un poco menos virulento" y porque ahora "todo el mundo tiene algo de inmunidad". Aunque no sea "perfecta", ya que las variantes son distintas, ya sea por "vacunación o infección, todo el mundo tiene algo de inmunidad y eso hace que ahora la enfermedad que pueda causar este virus no sea como antes", ha concluido.