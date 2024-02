Vecino de la planta en la que se originó el fuego: "Aquí tendrían que venir los que diseñaron esto"

Cada vez son más los nombres que se van conociendo relacionados con la tragedia de Campanar, el peor incendio de la historia de Valencia. Fernando Bonete vivía en uno de los apartamentos situados en la octava planta. A la espera de que los informes de la Policía Científica lo confirmen, esa podría ser la planta en la que comenzó el incendio que ha acabado con la vida de diez personas. Es director de orquesta, dirigió la banda municipal de Valencia durante varios años. Y estaba dentro del edificio cuando se declararon las llamas: "Soy uno más, y afortunado... porque hay otros que no han salido del edificio" decía entre lágrimas: "Doy gracias a Dios, he tenido suerte. Aunque no me gusta salir en medios, ayer en casa me decían, 'sal y da testimonio'".

Explicaba este valenciano, oyente de la Cadena COPE, que en la fatífica tarde salió al rellano cuando detectó cierto olor a quemado: "Julián me preguntó si pasaba algo en mi casa. Salimos juntos al balcón, vimos humo en la zona lateral pero no llamas. Y bajamos a la planta séptima. Dejé la tele encendida y cogí las llaves pensando que volvería". A partir de ese momento, todo se sucedió muy deprisa: "En segundos empezó a salir un humo intensísimo, como propulsado con un ventilador. Se me encendió algo en la mente que me dijo que me fuera por las escaleras y no volviera a casa. Bajamos y llamamos a los bomberos".

Julián, el conserje y héroe de Valencia, en COPE: "Por desgracia hay gente que no pudo salir" Es el nombre del día, es el protagonista de la terrible tragedia de Valencia que de no ser por él hubiera sido mayor, al que COPE ha entrevistado en exclusiva Pilar Abad Queipo 23 feb 2024 - 13:36

Nunca más volvió a su casa. Fue menos de una hora lo que las llamas tardaron en devorar el edificio. 48 horas después, Fernando sigue en shock y, muy emocionado, afirmaba rotuno: "Aquí tendrían que venir los que diseñaron esto. Y ver. Y mirar. Y que vean que algo no se hizo bien". Doce años como vecino de la vivienda, Fernando reconocía que todavía no ha sido capaz de ver las imágenes de la tragedia.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.