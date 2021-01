“’La vecina de Jesús’ de mi libro igual te habla del Sanedrín que de Bertín Osborne, es muy divertida”

Seguramente conozcas a la clásica ‘vieja del visillo’ de José Mota. Esa mujer que, aunque no esté en casa, se entera de lo que pasa en el patio del vecino, siempre curioseando y contando chismes a todos los vecinos del pueblo.

Ahora imagina a la vieja del visillo como discípula de Jesús. Toño Casado, el autor de “33, el musical”, ya tremendamente famoso por contar la historia de Jesús de Nazaret, ha querido convertir a Damiana en “La vecina de Jesús”. Que por cierto, es como ha llamado al libro. Sigue un poco la línea de Benito Pérez Galdós en Nazarín para contar en clave de humor, la historia de Jesucristo, aunque desde el punto de vista de una mujer de pueblo. Y no solo eso, el sacerdote ha sorprendido en redes sociales por su impresionante Cristo en la nieve en la calle Juan Bravo de Madrid.

Toño Casado ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha presentado su primera novela, “La vecina de Jesús” de la editorial Martínez Roca. Casado relata cómo se le ocurrió hacer ese fabuloso Cristo: “Justo antes de Misa dije ‘voy a hacer un regalo para los vecinos y los feligreses’, así que hice el busto, la cabeza y me fui a misa de 8. Cuando salí, volví y dije ‘voy a seguir con todo lo demás’, y estuve ahí dos horas haciendo el resto, aunque no estuve solo sino con mi ayudante. Estoy muy sorprendido por el éxito que ha tenido, pero bueno, es bonito que Jesús llegue a mucha gente”.

Ya sobre el libro, Toño explica que “la Damiana es una señora tremenda y tremendamente divertida, de Galilea, y está conmocionada por el ‘Jesusito’, al que lo llama con mucho retintín, porque les conmociona la vida. Entonces ella cuenta la vida de Jesús de una manera muy divertida, haciendo unos comentarios muy buenos porque claro, Jesús es sorprendente. A veces pensamos que de Él sabemos todos, y es una manera de abordar el personaje, que tiene una riqueza inabarcable”.

“Como Damiana lo cuenta con su forma de narrar las cosas y es sorprendente, además Jesús fue muy sorprendente para su época”, detalla Casado, que añade que “las cosas que hacía… volvía a todos locos, algunos con asombro y admiración y otros con espanto porque hacía cosas realmente revolucionarias: abrazar a los niños, hablar con las mujeres, curar enfermos incluso en sábado… eran cosas que a Damiana no le entran en la cabeza, pero su acercamiento a Jesús es también muy tierno. Es un homenaje a los mayores, que en este tiempo lo están pasando muy mal y yo lo reivindico”.

El libro es fácil de leer y ha mezclado la vida en Palestina de aquellos años con términos muy modernos. Por ejemplo, que Zaqueo está pendiente del Ibex 35, que la historia de Jesús es como una telenovela sudamericana o que los chavales se compran camisetas de marca, por decir alguna de las cientos de referencias que tiene el libro: “Damiana igual te habla del Sanedrín que de Bertín Osborne, te lo mezcla todo y te hace reír, pero siempre con una motivación, no solo con humor”.

¿De dónde sale Toño? Porque sorprenden su carisma y sus actos: “Soy de Salamanca, y todos saben que es un sitio con mucho arte. Me eduqué en Los Salesianos, que también son puro arte, Don Bosco, ese mundo… me fomentaron, me enseñaron y me dieron las capacidades para poder aprender música, teatro, pintura, escultura… a lo largo de mi formación religiosa siempre estuve con las capacidades artísticas. Por eso he sacado varios discos. El arte es una forma de acercar a Dios a los demás de una forma natural, y eso la Iglesia siempre lo ha sabido y yo pongo mis dones, humildemente, los pongo a su servicio”.

Toño reconoce que “la sociedad actual tiene a muchos enfadados, la sonrisa se nos ha perdido un poco y hay mucha gente enfrentada. En la Iglesia también pasa a veces y hay gente furibunda, por eso creo que tenemos que volver a Jesús y a la alegría de los santos, como San Juan Bosco, San Francisco de Asís o Santa Teresa de Jesús, que esta última tenía un humor muy socarrón y divertido y es Doctora de la Iglesia”.