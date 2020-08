La vacuna anunciada por Putin: ¿realidad o salto al vacío?

Esta semana hemos empezado con una sorpresa muy agradable y, a medida que han ido pasando los días, nos hemos ido llenando de sospechas. Hablamos, cómo no, de la vacuna de Rusia. El presidente Vladímir Putin anunciaba a bombo y platillo que Rusia había registrado oficialmente su vacuna, bautizada con el nombre de «Spútnik V», incluso que la había probado en su hija y esto ha provocado reacciones de todo tipo. Son muchos países los que están en plena carrera y pocos los que no den evasivas sobre sus resultados.

La pregunta que nos hacemos es si sería posible tener una vacuna en tan poco tiempo. Es difícil, sí, pero nunca se sabe, y por eso Rosa Rosado habla con Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, quien explica por qué genera tanto recelo la vacuna rusa y qué sabemos realmente de ella: “Porque no se está comunicando con los cauces habituales de la ciencia, explicando los resultados que han tenido al mundo científico con los resultados científico-técnicos. Esta vacuna, en la última información de la OMS de finales de junio, figuraba que estaba en Fase 1, es decir, con ensayo clínico en humanos pero aún son los primeros pasos, unos 100 individuos y se mira, sobre todo, si es segura, si no produce ningún efecto secundario grave, y ahí estábamos. Que de pronto Putin haya dicho eso, que está terminada y registrada, ha pillado a todos con el pie cambiado”.

Sin embargo, leíamos esta semana que los creadores de la vacuna decían que no han sido completadas todas las fases de los ensayos clínicos y que debería ser sometida a otra fase más de prueba, lo que lleva a pensar, inevitablemente, en que pueda haber intereses hay detrás: “Creo que es un anuncio político y busca ponerse una medalla de ‘he llegado el primero’”, afirma Alfredo. “No sé donde la ha registrado porque en la OMS no la tienen más allá de la Fase 1. Por lo poco que han dicho he entendido que han superado la Fase 2 y que ahora tendrían que empezar el ensayo en decenas de miles de personas, no sé si eso les permite registrarlo en la Agencia del Medicamento Ruso; en nuestro caso, la española no creo que la tenga registrada para uso en humanos, sinceramente”.

Putin dice que ha probado la vacuna en su hija, algo que nuestro experto ha calificado de “detalle” para “hacer el anuncio más humano y aproximarlo a la gente”: “No tiene ninguna relevancia, sinceramente”.

Estados Unidos la anunció para octubre, Rusia para septiembre y Oxford para otoño como pronto. Son las principales promesas, así que nos preguntamos cuál tiene más papeletas para ser la primera: “Parece que va un poco por delante Oxford porque ya han ensayado en mil personas, han hecho un grupo con vacuna y otro grupo sin ella, que es lo que hay que hacer en la Fase 2. En la Fase 3 tienen que demostrar más cosas, como que las personas vacunadas van a resistir la infección si se encuentran con el virus y que las personas de más riesgo, mayores de 65 años, respondan bien a la vacuna, y eso todavía no lo ha hecho nadie. Nos queda aún mucho por saber porque los avances publicados son para personas de hasta 55 años. Creo que ni en octubre ni en noviembre vamos a tener nada definitivo, me parecería demasiado precipitado. Yo lo veo, quizás, para diciembre o enero, y además las primeras que lleguen requerirán un tiempo de fabricación para que lleguen a tanta gente”.

Una vez descubierta la fórmula llega un momento especialmente delicado que requerirá decisiones complicadas y surgen varias preguntas: ¿cómo se aplicará la vacuna? ¿A quién administrársela entonces primero? ¿Cómo evitar que se convierta en un producto de lujo? ¿Habrá para todos o no llegará a todos los sectores de la población? Nuestro experto explica que “la única forma de asegurarse de que no se convierta en un producto de lujo es que no haya un libre mercado sino que sea por prescripción facultativa”.

“Veremos a ver cuántas vacunas salen”, continúa Corell, “en todo caso las primeras que lleguen no implican que sean las mejores, hay unos 200 proyectos en marcha, estamos hablando de las que van a llegar las primeras, hay proyectos españoles muy buenos y, por su complejidad, van muy lentos, han dicho que tendrán resultados a finales del año que viene… todavía queda mucho por ver en este panorama y mucha gente que se sigue contagiando y genera inmunidad. No sabemos si esa inmunidad es muy larga o corta, esto lo digo porque también va a marcar a quién se vacuna. Las autoridades van a tener que tomar decisiones difíciles, habrá que ver de cuántas dosis se dispone y hay muchos factores. Desde luego no entrar en libre mercado porque podemos entrar en una situación de que quien tenga más dinero que compre más dosis”.

Por su parte, el médico de cabecera de COPE, Esteban Pérez Almeida, ha recordado que “hay que vacunarse contra la gripe, y quienes dicen que no les digo 'Dios les guarde'. Me da risa gente como Miguel Bosé que dicen 'fuera mascarillas', no saben bien lo que están diciendo".

Almeida ha explicado que, "gracias a las vacunas contra la gripe, se han evitado muchísimas muertes. Ahora viene la gripe y, en octubre y noviembre, veremos a gente con ella y con covid y se parecen mucho. Cuanta menos gripe, mejor". Además, ha asegurado que "en los ambientes cerrados se multiplican las posibilidades de tener covid, así que vacúnate de gripe y ayudarás a garantizar la salud".

Sobre la polémica por las grandes restricciones a fumar, el doctor ha explicado que "una de las vías más importantes de contagio del covid es la aérea. Al fumar das más presión al virus para que salga con más fuerza y más lejos, y esto no puede ser. Cuando fumas, el fumador tiene más papeletas de contagiarse porque se toca mucho más la cara. Además, el tabaco agrava la propia enfermedad del covid19".