Urko Carmona, el escalador que sube 'ochomiles' sin una pierna: "La vida es sencilla y el pensamiento elevado"

Urko Carmona, 38 años, es un amante de la escalada, vive en una furgoneta y no para de viajar. “Hasta allí – como dice Cristina López Schlichting en el programa “Fin de Semana” - parece una historia normal”.

Todo cambia cuando a esta historia le añadimos que a Urko le falta una pierna que perdió a los 16 años. El escalador sufrió un accidente fatal que hizo necesario amputarle dicha extremidad y 22 años después no ha parado de subirse a las montañas más altas y peligrosas.

“Es una cuestión de carácter, si no lo luchamos no lo conseguiremos, por muy duro que parezca. El accidente me pilló en una edad delicada, 16 años” nos dice Urko en la entrevista con Cristina López Schlichting. “Yo estaba trabajando en un campo para ayudar a fumigar los terrenos para ganar algo de dinero y comprarme una moto. Tenía las inquietudes de un niño de 16 años y tenía el sueño de ser bombero” añade Urko.

"El jarro de gua fría" a los 16 años

Preguntado por los primeros días después del accidente Urko confiesa que “evidentemente al principio es un jarro de agua fría, te vienen a visitar al hospital todos los compañeros del instituto. Y cuando veo las caras de ellos me doy cuenta de que ya no me miraban igual, empiezas a notar que no eres el mismo. Y eso es un error muy grande”.

Urko nos dice que fue un momento “difícil de afrontar por qué como caigas en el victimismo te puedes venir abajo, yo afortunadamente pude abrir los ojos rápidos y justo un mes más tarde me dije a mi mismo que no podía seguir así”. El momento más importante para seguir adelante fue un día que Urko decidió ir a la piscina para bañarse: “Me estaba mirando todo el mundo pero me dio igual. Fui un paso muy importante en mi vida”.

La familia de Urko lo apoyó en todo momento que siempre le trataron exactamente igual después del accidente y siempre le daban la libertad de hacer lo que más le convenía. “Y yo quería escalar” dice Urko. “Me plantaba en el Pirineo en Cataluña y estaba allí tres meses. Esa libertad y ese apoyo que he recibido de mis padres me ha hecho ser lo que soy” confiesa Urko.

El accidente y el lema de Urko Carmona

Sobre el momento del accidente Urko nos ha querido contar, con total sinceridad, que “estaba circulando por una carretera con una moto y vino un camión por detrás y me arrolló. Hasta que me desperté en el hospital no era consciente pero ya veía por las caras de los médicos que había pasado algo grave”. Pero Urko no se vino abajo y siguió escalando con una familia que al principio podía pensar que estaba loco. “Mi padre me acompañó y me abrió la vía para subir. Mi madre siempre ha sido más protectora y aun me lo dice después de 20 años. Es un mantra que tiene dentro” nos dice Urko.

Urko Carmona ha sido dos veces campeón del mundo de paraescalada y capaz de escalar hasta 8a+ y 7c+ a vista y es guía de montaña. Su lema es “la vida es sencilla y el pensamiento elevado” y sobre este pensamiento confiesa que “para vivir no necesitamos tantas cosas, y cuanto más sencillo mejor”.

