Los dulces navideños disparados: Así han subido de precio turrones, polvorones, panettones o mazapanes

No es ninguna novedad decir que los precios han subido en el último año. Este año la cena de Nochebuena o de Nochevieja, o las comidas de Navidad y Año Nuevo, nos van a salir bastante más caras que el pasado. Pero hoy vamos a reparar en una parte de la cena o comida que se ha encarecido por encima de todo lo demás; los dulces navideños.

A una semana de la Navidad, se disparan los precios de turrones y mazapanes. La causa principal es el incremento del precio del azúcar, que ha aumentado un 50,2 por ciento en el último año. También ha subido el aceite, un 31,5 por ciento y los huevos un 27,5. Como consecuencia, productos como los polvorones se han encarecido 1 o 2 euros el kilo, dependiendo de la calidad. Otro producto típico de estos días es el roscón de reyes que este año nos costará entre 3 y 5 euros más caro que hace doce meses.

LA RAZÓN DE LA SUBIDA

La respuesta viene de la mano de otra pregunta ¿qué tienen en común, por ejemplo, los roscones, los mazapanes, los polvorones, los troncos de Navidad y el resto de dulces navideños? El azúcar, uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística, su precio ha aumentado un 50,2 por ciento en el último año. Pero no sólo el azúcar, también el aceite, un 31,5 por ciento, los fuevos un 27,5 y así todos los dulces navideños tienen estos ingredientes.

POLVORONES

Fin de Semana de COPE ha recorrido diferentes panaderías y pastelerías para saber cómo han repercutido estas subidas en los precios finales de los productos. La primera parada ha sido en la Boutique del pan, una muy pequeña panadería que vende entre otros productos los clásicos polvorones, uno de los dulces estrella de la Navidad . "Ha subido uno o dos euros más por kilo, según la calidad", señala Nico, uno de sus trabajadores. Y es que este dulce tan navideño lleva, entre otras cosas, harina y azúcar además de las almendras y la manteca de cerdo. Y todos esos ingredientes han subido.

PANETTONE

Vamos con otro producto: los panettones. Un postre navideño que se ha ido poniendo de moda en los últimos años y cada vez lo encontramos en más sitios. De hecho, fíjate en este dato tan curioso. Desde 2014 su consumo se ha multiplicado por 10 según el gremio de pasteleros de Barcelona. Es un dulce italiano, concretamente surgió en Milán, y ¿cuánto más nos va a costar este año el panettone de medio kilo? Nos lo cuenta Solai de El Panazo "el año pasado los vendÍamos a 19,80 euros y este año a 23.80". Aún así reconoce "sigue siendo un precio bastante atractivo para lo que es un panettone artesano y con masa madre".

ROSCONES DE REYES

En el caso de este producto, además de la subida de las materias primas que se emplean, tiene que pasar por el horno, que este es un coste extra teniendo en cuenta a cómo está el precio de la electricidad. "El año pasado el pequeño lo vendíamos a 10.50 euros sin relleno, este año a 13,90". Los pequeños han subido ni más ni menos que 3 euros, explica a COPE Solai. Suben por tanto entre 3 y 5 euros el roscón. Será uno de los que más se note sin duda estas Navidades.

TRONCO DE NAVIDAD

Otro dulce quizá menos habitual, aunque también se vende en muchos lugares, es el tronco de Navidad. "Este año está a 42,50 mientras en 2022 costaba 39 euros, es una subida de un 10%, que en cualquier caso no refleja la subida real de las materias primas".

TURRONES

Y los turrones no se quedan atrás. Entre un 20 y un 40 por ciento más caros que el año anterior en este tipo de establecimientos de barrio. Pero es que los turrones más industriales, han subido entre un 5 y un 15 por ciento la tableta. Y aún así los fabricantes creen que se va a vender más que el año pasado. Por ejemplo, en Jijona, los productores dicen que la previsión es que se van a vender 21 millones de pastillas, un millón más que el año anterior.

MAZAPANES

Y si el turrón no puede faltar en las sobremesas navideñas, tampoco el mazapán. Desde el obrador más famoso de Toledo, nos cuentan de cuánto ha sido la subida y cómo lo están sorteando. Jerónimo de Mesa, de Santo Tomé explica que el kilo de mazapán "sube entre 2 y 3 euros". "No es una variación muy significatica porque hemos intentado hacer compras mayores, negociar de otra forma y asumir un cierto riesgo para que el precio no se incrementara tanto".

Total, que para endulzar estas Navidades, vamos a tener que gastarnos bastante más que el año pasado.