Una psicóloga señala los trucos a seguir para poder aliviar el estrés: "Eso es lo que la gente no ha hecho"

Con la pandemia todo se volvió más tranquilo, ya que solo podíamos teletrabajar. Sin embargo, desde que se ha vuelto a las oficinas, la serenidad ha vuelto a perderse. Por ello, Cristina López Schlichting ha presentado en 'Fin de Semana' de COPE el libro 'Vivir con serenidad. 365 consejos' de la autora Patricia Ramírez.

"Vivir una experiencia traumática hace reflexionar durante un tiempo, pero para que haya un cambio por parte de la gente debe haber un plan de acción. Eso es lo que la gente no ha hecho. La gente pensó que, simplemente por haber vivido ese momento duro, las cosas iban a cambiar y no", comienza diciendo Patricia Ramírez sobre cómo comenzó afectando el coronavirus en nuestro día a día.

No obstante, ahora se padece lo que la psicóloga define como el 'síndrome de la vida ocupada', que "consiste en tener todo el día repleto con actividades profesionales, personales, ir corriendo de un lado a otro...". "La gente dice que la vida se le hace bola y no tiene tiempo para ellos mismos. Las personas que están en esta situación y ven que no llegan a todo y no tienen descanso, son los que viven este síndrome", aclara la entrevistada.

"Ese aburrimiento se convierte en creatividad"



Respecto a esto, la psicóloga recomienda no echar mano del móvil cuando estamos aburridos sin saber que hacer, como puede ser también los momentos que estamos esperando en la sala de espera del médico o en la cola de supermercado. "Antes, cuando no había móviles, no hacíamos esto y no nos poníamos de los nervios. Este miedo a perdernos algo que esté ocurriendo, la inmediatez... En ese momento, si simplemente te paras, guardas el móvil en el bolso y te dedicas solo a observar es muy bonito", opina, haciendo referencia a que puede ser un buen momento para leer para aquellos que siempre dicen que no tienen tiempo para ello.

"Para gestionar las emociones, podemos hacer ejercicio de respiración, meditación, viisualización, irnos a dormir antes, actividades que tiene que ver con el autocuidado...", dice sobre como escapar del estrés. "Cada uno tiene que saber lo que le sienta bien. Hay gente a la que le sienta bien llegar a casa y cocinar de forma relajada, otros leen, darse una ducha... Lo importante es que dediquemos tiempo a conocernos. Dedicamos mucho tiempo a estudiar y formarnos, pero no a saber cuáles son nuestrar prioridades o necesidades. Si supiésemos conocernos, sabríamos como relajarnos", agrega, haciendo hincapié en que "tenemos derecho al descanso y que buscar tiempo para nosotros no es egoista".

"Cuando no hacemos nada y nos aburrimos, ese aburrimiento se convierte en creatividad. Muchas veces no somos creativos porque tenemos todo satisfecho. O los momentos en los que encuentras una solución, aparecen cuando estás simplemente caminando en silencio, sin hacer nada. Lo que algunas personas entienden como aburrido, es un momento para sanar el cerebro y cuando ocurren ideas", explica la escritora.