El surrealista plato que cocina un chef español en el punto más al norte del mundo: "A 30 bajo cero"

Imagina el punto más al norte en el que hayas estado y en el que probablemente hayas experimentado bastante frío. Todos los que imagines se quedan cortos, probablemente, comparado al punto habitado más al norte del planeta: las islas Svalbard, en Noruega, muy cerca de Groenlandia y con una población de apenas 2.000 personas.

Como es normal, las temperaturas ahí son la mar de curiosas. Por ejemplo, durante este fin de semana las temperaturas han sido calurosas, para los que ellos consideran. Estamos hablando, ojo, de -12ºC, y eso en un fin de semana generoso, porque muchos días la temperatura puede situarse sobre los 30 grados bajo cero.

Una de las personas que vive en esa isla es española. Se trata del cocinero Alberto Lozano, de Albacete. Un prestigioso chef que está en el proceso de abrir una cadena de restaurantes llamado Huset ('abrazo' en noruego). El cocinero ha explicado, a Cristina López Schlichting en Fin de Semana, las costumbres de las islas... y, sobre todo, un plato que ha sorprendido mucho a la comunicadora. Escucha el audio de la entrevista aquí debajo.

Las costumbres de las islas Svalbard: "El jueves tenemos 27 grados bajo cero"

Alberto explica que no le queda otra que aplicar muchas capas de ropa en unas islas donde el frío es la norma, no la excepción. "Estamos de verano... menos 10 o menos 12. Esta semana es calurosa. El jueves tenemos -27º... sensanciones de -40º dependiendo del viento. El frío está en la mente. Me pongo capas térmicas, la famosa ley de las tres capas, una térmica, otra que te abriga y otra que corta el viento", señala el cocinero.

Svalbard está completamente helado durante todo el año

De hecho, también habla de que ha visto a mucha gente irse de las islas por las pocas horas de luz, en algunas ocasiones. Más bien: hay días que solo hay solo y días en los que solo se ve la luna: "A algunos les afecta mucho la temporada de noche por la falta de magnesio. Hay que seguir con tus horarios. Hay gente que viene y se va al de poco tiempo, por la luz y por las temperaturas".

Alberto llegó a la isla al recibir una oferta que le gustaba mucho para ir a Svalbard. Le gustan los retos, a él y a su mujer, que es los Alpes. Y de ahí nace Huset, cuya regla principal es que los productos de los platos sean locales o árticas. Todo lo que se pueda. "Algunos van al puerto de Oslo, porque nuestro puerto no tiene pescado. Tenemos una serie de cosas en verano que no son muchas, como setas y hierbas. Son nuestro núcleo principal", indica Alberto Lozano.

El plato con el que alucina Cristina: "¿En serio mezcláis eso?"

Una de las preguntas lógicas que había que hacerle era sobre los platos típicos. Y ahí, Alberto señala que juegan mucho con lo que disponen: "Desde renos, focas, perdiz blanca... esto es todo local. En cuanto a proteínas animales. Luego según qué pescado, bacalao ártico, pez lobo, gambas... La foca se cocina de muchas maneras, tenemos diferentes cosas. Una cocinera saca un garum de foca buenísimo".

Pero ahí no queda la cosa, porque uno de los platos estrella es... chorizo de reno... y con grasa de foca. Algo que a Cristina López Schlichting le sorprendió mucho. "Cuando vine, estuve tres meses de investigación, cocinando por mí cuenta y habituándome al sitio. Un claro ejemplo: chorizo de reno con grasa de foca. No sabe a pescado, pero sabe especial. Tiene ese toque de anchoa de gusto, pero anchoas y chorizo no es ninguna locura. Le da un sabor especial. Esa grasa del reno no me llega a coagular de la manera que quiera", explicó. Sin duda, un plato que habrá que probar alguna vez, aunque viajar a las islas Svalbard sea difícil.