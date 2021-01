"Soy feliz en la sencillez: vivo en 25 metros cuadrados porque no me hace falta más”

El Premio Nacional de Arquitectura de 2020 ha sido para Alberto Campo Baeza. Vive en su piso de 25 metros cuadrados, sin móvil ni televisión. Siempre en búsqueda de la belleza. Y así ha llorado al empezar a hablar con Cristina, por la belleza.

“He tenido una vida más que dar gracias a Dios por todo. Esto son todo regalos inmerecidos, es un privilegio todo, a uno le llega una avalancha de regalos en tiempo de pandemia que no sabe cómo decir las gracias” ha comentado Alberto Campo.

“Mi padre era un cirujano maravilloso y tuvo una brillantez absoluta, hizo las oposiciones a militar para ir sobre seguro. Este padre maravilloso nos dio todo. Encima de su mesa del despacho tenía una calavera cortada por la mitad, toda limpia y perfecta, y mi padre nos daba lecciones de anatomía. Claro que siendo niño, nos poníamos la calavera encima de una sábana, con la que nos cubríamos el cuerpo y decíamos que era la calavera que andaba” recuerda Alberto Campo.

Alberto tiene un hambre especial de belleza, “aprendida de una vida privilegiada, con una familia muy culta, con una madre que ya me inició en la arquitectura”. También tiene el don de enseñar, desarrollado en la politécnica de Madrid. Pero tiene otros estudios más curiosos, por ejemplo, por qué Julio Iglesias muestra un lado de la cara en la portada de todos sus discos.

No es partidario de compartimentar las casas, sino de abrirlas: “Las cosas así son más sencillas. Viví en una casa pequeña pero que estaba maravillosamente bien. No comparto la obsesión de la gente por tener todo tapiado y tapado, ese que se llamaría el horror vacui, que hay que aprender a valorarlo”.

Es llamativo que viva sin móvil, televisión ni distracciones. “Todo lo que me distrae, si no sirve, pues fuera. En casa leo, escribo y escucho música. Pero no necesito más que 25 metros cuadrados, de hecho, me sobra” ha contado el arquitecto.