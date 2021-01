Soraya Rodríguez: “Astrazeneca ha ocultado el precio de la dosis para poder cambiarlo en junio”

La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha criticado este sábado en Fin de Semana de COPE que el contrato publicado este viernes entre la Unión Europea y Astrazeneca deja oculto detalles como el precio de la dosis. En palabras de la representante comunitaria, el laboratorio británico “ha ocultado el precio de la dosis para poder cambiarlo en junio”.

“El precio ya lo conocíamos, porque al pagarlo la UE y los estados. Entonces, ¿por qué se considera confidencial el precio?”, cuestiona Rodríguez en COPE. “Lo que nos encontramos es que, a partir de junio, pueden fijar ellos mismos el precio de manera unilateral, por eso estaba oculto”, denuncia la eurodiputada. “Es una vergüenza, no tenía oculto el precio porque ahora valiese 2,70 la dosis, sino porque a partir de junio el precio lo fija la empresa.” Y es que, en el momento que la OMS decrete que ya no hay pandemia, el laboratorio podría cambiar el precio de la dosis, explica la parlamentaria.

Pero, ¿por qué hay otras partes del contrato que se mantienen confidenciales? “Cuando se habla de confidencialidad, se entiende que, con un laboratorio, afectan a su propia competitividad o a elementos de la propiedad intelectual de la empresa. pero es una vergüenza, porque se ha visto que son los precios, los plazos de entrega, y eso es puro oscurantismo porque es la columna vertebral del contrato”, denuncia Soraya Rodríguez en Fin de Semana.

Las metiras de Astrazeneca

Otra de las polémicas ha sido que la propia Astrazeneca aseguraba que no puedo cumplir con las dosis prometidas porque tengo un problema con las plantas de Bélgica. “Y han mentido porque el compromiso de las dosis “proviene de todas sus plantas en Europa, tanto en la UE como en Reino Unido”, señala Soraya Rodriguez a Cristina López Schlichting. “Con esa cláusula se atrevieron a decirnos que fue una cuestión de mala suerte y que solo nos llegarían 17 millones de dosis”.

“A mí me ha llamado la atención que, si los calendarios son indicativos, cómo es posible que los diferentes gobiernos no informasen de esto a las comunidades autónomas en qué condiciones estaban pactadas las entregas”, critica en COPE. “¿Qué mínimo que decir que tienen unos términos pactados para poner en marcha una campaña de vacunación?”

Salida de Illa de Sanidad

“No puedo comprenderlo, me resulta esotérico”, sentencia la eurodiputada de Ciudadanos sobre la marcha de Illa de Sanidad para presentarse a las elecciones catalanas. “Hay una disociación entre lo que se vive en la política catalana y la realidad de la pandemia. Estamos ante una realidad durísima, la preocupación por las mutaciones del virus, el covid avanza más rápido que nuestra capacidad de vacunación y ningún político responsable no podría tener otra cosa en la cabeza que luchar contra el virus, no lo entiendo de verdad”, concluye.