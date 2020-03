¿Son eficaces los guantes contra el coronavirus?

Los actos más cotidianos, estos días, se van a ver afectados por la alarma ante el coronavirus. ¿Podemos salir a pasear, a correr, o a hacer la compra? ¿En qué medida nos ponemos en riesgo de contagio? Para resolver estas cuestiones, Cristina López Schlichting ha tenido este sábado en los micrófonos a D. José Antonio López Guerrero, que es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. El experto nos ha aportado respuestas a preguntas muy comunes:

¿ES SEGURO SALIR A PASEAR?

"La normativa señala claramente que hay que intentar ser lo más rigurosos posibles y quedarnos en casa”, nos asegura. Salir a la calle como tal no es peligroso pero sí hay que evitar los espacios con mucha gente. Siempre se recuerda que la distancia de seguridad con cualquier persona debe ser de un metro y medio para evitar el contagio.

EVITAR AGLOMERACIONES EN EL SUPERMERCADO

¿Y con el tema de los supermercados? Los oyentes han preguntado a Cristina López Schlichting si son una fuente de contagios. “Evidentemente, tenemos que ir a comprar y son sitios en los que vamos a tener que coincidir con gente” ha señalado D. José Antonio. Una medida eficaz es no acudir todos en tropel a los supermercados, si no espaciar las compras. “Es como cuando se acercan las vacaciones y todos los españoles deciden salir a las 4 de la mañana para encontrarse las carreteras despejadas y al final se forman grandes atascos de operación salida. Es exactamente eso lo que está ocurriendo. Luego está por otra parte lo que yo llamo “la histeria de langosta”, cuando se dice que no va haber problemas de desabastecimiento y aquí es cuando la gente empieza a pensar que algo puede ocurrir cuando repiten todo el rato lo mismo que no va a suceceder”.

¿SIRVEN DE ALGO LAS MASCARILLAS?

Otro oyente ha comentado que ve a mucha gente con mascarilla por las calles, algo que no entiende porque se ha dicho que solo la tienen que llevar los enfermos. “Llevar una mascarilla, si no estás enfermo, no sirve de nada. Lo único que hace es generar una falsa sensación de seguridad, lo que te lleva a manipularla continuamente, a humedecerla, llenarla de tu propia saliva o tocarla continuamente con las manos”. Una serie de comportamientos que lo único que hacen es extender aún más el virus.

¿DEBO LLEVAR GUANTES?

“Con los guantes lo mismo” ha insistido el experto, “Hay que llevarlos de manera puntual, siendo consciente de que los guantes se pueden contaminar y si nos tocamos la cara - algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta - nos podemos contagiar si han estado en contacto con el virus”. Por eso recomienda usar estos utensilios de la manera adecuada, “tirando los guantes o la mascarilla después de su uso y quitárnoslos de la manera correcta".

¿CÓMO DEBE SER LA LIMPIEZA EN CASA?

Sobre la limpieza en casa, muchos oyentes han preguntado sobre qué productos tenemos que utilizar. “Es conveniente limpiar bien las superficies lisas, las encimeras, las mesas o los lavabos, sobre todo si tenemos algún familiar con síntomas. No es una medida desmedida, incluso, usar lejía", ha dicho.

Otros consejos: dejar los zapatos en el recibidor, no hace falta lavar la ropa cada vez que volvamos de la calle, salvo los que estén en casa confinados en casa y con síntomas. En eso caso, es recomendable lavar con agua caliente, a 60º por ejemplo o superior.