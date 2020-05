La estancia en la UCI puede cambiar tu vida, algo que le ha pasado a Ignacio Almudévar Bercero, contagiado por covid-19, ingeniero técnico agrícola y agricultor de Huesca.

Ignacio estuvo 50 días ingresado, 35 en UCI y 20 intubado, algo que describe como “una experiencia muy cercana a la muerte”, de hecho asegura que la vio en sueños: “Era una especie de río de lava y yo tenía que nadar a contracorriente para salvar mi vida. De hecho yo le decía que no me quería ir porque soy una persona con muchísimo por hacer en la vida, soy empresario y tengo mucha gente a mi cargo”. Sueños que, además, asegura que eran muy distintos de lo que se tienen en la vida normal: “Eran mucho más vívidos”.

Ignacio no escatima en palabras para alabar a los profesionales de la sanidad: “Para mí la UCI ahora es ‘Unidad de Cariño Intensivo’ porque de verdad que el cariño que trasladan es increíble. De hecho cuando me dijeron que me pasaban a planta les dije que no quería, que me quería quedar allí porque te tratan como si fueras de la familia”.

Sin embargo, a la hora de hablar de los políticos, Almudévar cambia el tono: “No han estado a la altura, para nada. Se necesita unidad y están más distanciados que nunca”.

Sobre el síndrome posUCI nos ha hablado la dra. Mª Cruz Martín Delgado, jefa de Servicio de Cuidados Intensivos en el Hospital de Torrejón y directora del área de salud del ISDE, quien ha aprovechado para alabar el testimonio de Ignacio: "Es increíble escucharle, la experiencia que nos transmite es muy importante”.

Sobre el síndrome en sí, la doctora asegura que “describe las consecuencias de estar allí mucho tiempo": “Implica problemas de ansiedad y estrés postraumático. Se relaciona con enfermedades muy graves y con estancias prolongadas con respiración artificial. Requiere medidas preventivas sobre todo”.