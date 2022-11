Cada vez son más las personas que muestran signos de cansancio laboral o, como se dice en inglés, el Síndrome del ‘Burnout’. Un problema que, explicaba este sábado la psiquiatra de cabecera de Fin de Semana, se ha incrementado tras la pandemia. La autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’ contaba en el programa de Cristina que este síndrome “es una respuesta extrema al estrés crónica en el ámbito laboral” que termina afectando a todos los ámbitos de la vida del que lo padece. Son personas que tienen grandes cargas de trabajo, jefes extremadamente exigentes, horarios complicados sin hora fija de salida… Estos son solo algunos de los elementos que contribuyen, por ejemplo, a que muchos profesionales se despersonalicen durante las horas de trabajo: “Hacen el trabajo en modo automático. El cerebro solo piensa en el resultado y no en empatizar o de buscar plenitud en el ámbito profesional”. Las personas que sufren este Síndrome suelen replantearse su vocación profesional: “Personas que no saben delegar y no confían en otras personas. Pasa, por ejemplo, cuando tienes a muchos pacientes, clientes, proveedores… “. Marian Rojas ponía el foco en el teletrabajo, la modalidad laboral en auge tras la pandemia: “Es muy útil, pero a largo plazo puede hacer sentir a uno tan individual y poco comprometido con su trabajo que te quema en el trabajo porque no crees en lo que haces”. Y recalcaba: “La soledad es el principal factor de riesgo para enfermar en el día de hoy”. Hay ocasiones en las que el sueldo puede ser un incentivo para continuar en el puesto de trabajo. El problema se acentúa cuando el cuerpo comienza a somatizar ese estrés: “Migrañas, problemas de sueño, agotamiento o fatiga crónica, pérdidas de peso o atracones de comida, úlceras estomacales o, en extremo, infartos”. Para evitar que este problema cronifique es importante reconocer los síntomas y, recordaba Marian Rojas, no tener miedo a los cambios: “A veces hay que reinventarse, volver a creer en uno mismo, en lo que sabemos hacer. Buscar apoyo”.