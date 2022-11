Sin hacer la compra, quitando alimentos de su dieta y con ayudas: así viven miles de familias españolas

Acabamos de conocer los datos del desempleo de este mes de octubre y la realidad es que hay una gran noticia que todos destacábamos: hay 27 mil parados menos. Pero claro, si salimos un poco de ese notición que el Gobierno ha promocionado a bombo y platillo, y nos paramos a mirar la letra pequeña, la cosa es bien distinta.

Y es que en realidad, rozamos los tres millones de parados, hay miles de personas que no están en las listas de paro pero sí que lo cobran y, según el Informe de Cáritas y la Fundación Foessa, tres de cada diez hogares no pueden llevar una vida digna. Para ser más concretos, un 31,5% de los españoles no tienen ingresos suficientes para vivir dignamente, o lo que es lo mismo, seis millones de familias.

Todo eso como una consecuencia de la pandemia, la alta tasa de paro, la inflación y la guerra en Ucrania. Un informe que no se hace arbitrariamente, sino con un sistema específico de medición que nos explicaba Tomhas Ubricht, el técnico de la Fundación Foessa. "Hemos calculado el presupuesto mínimo que necesita una familia para alcanzar condiciones de vida dignas... en base al sexo y edad, si tienes hijos a cargo o personas con dependencia y la dimensión territorial".

Según nos contaba, algunas de esas familias que no cuentan con los ingresos, no alcazan el 85% de ese presupuesto de referencia, y para poder llevar su vida, tienden a recortar en alimentos o transporte. ¿Los ingresos que tienen, en qué los gastan? "En la vivienda, porque esos precios pesan muchísimo" nos contaba el técnico. Historias que, como siempre, tienen nombre y apellido.

Familias que no tienen ni para poder hacer la compra

Nos vamos hasta Valencia. Allí vive Yolanda, de 47 años. Ella está casada, tiene cuatro hijos, y los dos menores viven con ella y con su marido en casa. Ambos están en paro y no tienen forma de remontarlo: "yo he cotizado, tenía mi casa...Antes estábamos bien situados, pero hoy estás aqu´y mañana allí" contaba triste.

Para poder subsistir, les concedieron un alquiler social que hace más de un año que ha finalizado, aunque ellos siguen pagando. Si no fuera por la ayuda familiar que les brindan y el paro que les corresponde, no saldrían adelante. Y su realidad es que, cosas tan simples como hacer la compra, no pueden permitírselo. "No compramos pescado fresco ni ternera. Por ejemplo, si puedo no coger el coche porque no tengo para pagar la gasolina, lo dejo aparcado" explicaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un currículum impreso para optar a una oferta de trabajo. Es la realidad a la que se enfrenta María José, que tiene que buscar empleo con 50 años.



?? COPE estrena el #Podcast ??? : "La gran decisión de su vida" con @pilargmuniz#COPEteAcompaña ?? https://t.co/IbfJUTAmwUpic.twitter.com/RDuEzzjFZ9 — Mediodía COPE (@MediodiaCOPE) November 4, 2022

Contaba, emocionada, que por primera vez pudo llevar a sus hijos al cine, algo que para muchos no es importante, "pero yo sí le doy importancia".

"Gracias a Dios, tenemos ayuda. Mi suegra nos ayuda y Cáritas también, y el banco de alimentos que nos dan comida una vez al mes" cuenta.

Ahora nos vamos hasta Barcelona, donde vive Katherine con su marido y su bebé de tres meses. Acaban de legar de Colombia, ambos sin trabajo, e intentando dar de comer a su hija. "Yo hago algunas horas cuidado a un bebé, limpiando pisos...y mi marido ha hecho unos días en la construcción, trabajando algunas horas en reparto ahora. Es esporádico da poca paga" explicaba.

"Nos toca disminuir la canasta familiar y comer menos cosas de las que estamos acostumbrados y recotar gastos en ropa, nos toca abstenernos" comentaba triste.

Katherine, Yolanda...son dos de las más de 6 millones de familias españolas que no cuentan con unos ingresos para vivir dignamente. La inflación, las consecuencias económicas de la guerra y el desempleo...les abocan a una situación de la que es difícil salir.