Setenta y tres años cotizados: “Yo iba para futbolista pero la muerte de mi padre me hizo ser peletero”

¿Te imaginas empezar a trabajar con 13 años y jubilarte con 85? Una vida laboral tan extensa como apasionante. La vida laboral de Juanjo Fernández. Se jubiló hace muy poco tras 73 años aportando a las arcas públicas, lo que le convierte en el cotizante más longevo de España. Don Juanjo, como así le llaman, ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha reconocido estar “orgulloso” tanto de su vida laboral como de “todas las amistades que he podido hacer y que la gente me ha ayudado muchísimo”.

Don Juanjo recuerda que no tuvo más remedio que “empezar a trabajar joven porque mi padre murió cuando yo tenía siete años y mi madre se quedó viuda. Mi madre iba a limpiar oficinas y nosotros a trabajar”.

El pensionista más longevo de España explica que se colocó “primero en una lencería que aún existe, en Madrid, en la calle Conde Peñalver de Madrid, de los mismos dueños que tenía en 1948 cuando empecé a trabajar.

Don Juanjo asegura sin tapujos que, si repitiera su vida laboral, “volvería a hacer lo mismo, me considero un hombre de suerte y con ganas de trabajar y hacer cosas además de cosas por lo demás”. Eso sí, él quería ser futbolista: “No jugaba nada mal y mi deseo era ser profesional del fútbol. Entonces mi jefe el peletero me dijo ‘o eso o peletero’, y me quedé de peletero.

Don Juanjo tuvo como clientas a Carmen Sevilla, Norma Duval y Amparo Illana (mujer de Adolfo Suárez). ¿Cómo se logra algo así? “Teniendo servicio, mucho servicio, y ganas de agradar y de hacerlo bien, y de que fueran muy bien vestidas y que mis prendas las lucieran con tanto estilo y tan bien”. Su favorita es un abrigo de leopardo que hicieron a Norma Duval, algo muy especial.

Juan José es su hijo y reconoce que su padre “no quiso que ninguno trabajáramos en peletería, aunque mi hermana Consuelo sí se ha unido a él en la última fase laboral, pero él nunca nos animó, prefería la cuenta ajena, que no sé yo si es peor o mejor… yo me dedico a la ingeniería de trenes”.

“Intentamos imitarle pero es complicado. A ver si llegamos algún día a media rodilla, es difícil, tiene una capacidad y una pasión junto a un amor propio fuera de lo común”, reconoce emocionado Juanjo hijo.

Por su parte Emilio Calatayud, juez de menores de Granada y colaborador habitual del programa, se ha emocionado con el testimonio de Don Juanjo: “Es un fenómeno, un orgullo. Me viene a la cabeza lo injusta que es la vida: 73 años cotizando y una pensión de 1.700€, y los diputados, con dos legislaturas, cotizan pensión máxima. Es una barbaridad y así está el sistema. Lo suyo sería exonerarle de tener que pagar impuestos, y que le den Medalla al Trabajo pero con dotación económica. Los homenajes hay que hacerlos en vida, cuando se pueden disfrutar”.

Sobre la diferencia entre generaciones, Emilio lo tiene claro: “No les llegamos a los talones. Tienen una devoción y concepto del trabajo que hoy no se encuentra. Esa generación fue única, por eso mi suegro me decía que ‘padre trabajador, hijo rico, nieto pobre’. En aquella época lo pasaron mal pero no había ‘ninis’. De verdad me enorgullece el carácter que tiene”.