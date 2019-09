Schlichting: "¿Qué distingue a Ana Julia Quezada del resto de los seres humanos?"

Cristina López Schlichting, directora de 'Fin de Semana' en COPE, ha analizado la actualidad que en este caso pasa por el juicio del que está pendiente toda España. Ana Julia Quezada se puede enfrentar a prisión permanente revisable como asesina confesa del niño Gabriel. Schilichting se ha centrado en cómo esta mujer “está desgranando los detalles de un crimen terrible”.

La presentadora de la Cadena COPE ha definido como una “lucha por asesinar al niño” a la situación en la que Ana Julia arrebató la vida a Gabriel. “Primero, a golpes; después, asfixiándolo largamente”, ha explicado Schlichting. Ha dado más detalles del proceso que la asesina confesa ha relatado sobre ese momento, como cuando “procedió a cortarle el bracito con el hacha”.

Pero Cristina López Schlichting no ha querido solo quedarse con la narración de un suceso tan macabro, sino que ha querido indagar en por qué una persona puede llegar a cometer un acto tan atroz. “¿Qué distingue a Ana Julia Quezada del resto de los seres humanos?”, se ha preguntado la directora de 'Fin de Semana'. “Hace mucho tiempo que nos han dicho que los psicópatas no son locos, que el trastorno límite de la personalidad no le quita a la persona afectada la capacidad para distinguir el mal del bien”, ha apuntado. Por ello, Schlichting se ha preguntado en qué momento Ana Julia “abdica del bien” y “se rinde por completo al interés”. Porque para la periodista no hay duda que fue el interés lo que movió a la asesina confesa del pequeño Gabriel. “El asesino de estas características busca algo”, ha señalado. En este caso, los bienes del padre del niño: “algunas viviendas y algunos pequeños terruños”.

Son muchas las preguntas que se hace Cristina López Schlichting sobre el camino que ha debido llevar a Ana Julia de ser una niña a cometer los actos por los que hoy se enfrenta a la justicia. “Quizás sea preciso preguntarse de nuevo sobre el bien y el mal y sobre la custodia que merecen cada uno de los instantes de relación con el resto de los seres humanos”, ha concluido.