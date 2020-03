Una parte fundamental de esta crisis sanitaria es el equipo humano de médicos, enfermeros y auxiliares. Ellos están completamente expuestos al virus. Nos preguntábamos cual está siendo su mayor complicación. Nos lo cuenta Cristina, enfermera de urgencias del Hospital Rey Juan Carlos: “La carga de trabajo está siendo muy intensa. Lo más duro está siendo, aparte del cansancio mental, la falta de equipo como ropa especial, mascarillas y otros medios de prevención.

Ayer fue retransmitido en directo por Tiempo de Juego el emotivo momento homenaje a todos los servicios médicos que tanto están demostrando en estas fechas. Cristina nos contaba como lo vivió: “Habíamos visto la propuesta en redes sociales y sabíamos que algo iban a hacer pero para nada con esa magnitud… Fue muy emocionante y no nos lo esperábamos.”

Sobre el riesgo de contagio y la campaña ‘Quedate en casa’: “Es importante que nosotros, los sanitarios, no cojamos el virus porque tendríamos que coger la baja y tendrían que cubrirnos. Por eso tenemos que exagerar la prudencia. Ni podemos estar con nuestros familiares y eso hace que todo esto sea más duro.”

En su caso, en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, no han tenido muchos contagios: “Por suerte, no hemos tenido muchas bajas porque, por suerte, la mayoría somos jóvenes, sin embargo, no podemos relajarnos”

Sobre el estado de los hospitales, nos contaba Cristina: “Se han habilitado más zonas de UCI. La previsión es que los casos van a seguir subiendo y necesitamos estar más preparados. Por ahora estamos bien, no hemos llegado al estado de colapso como en otros hospitales de Madrid como el Gregorio Marañón, el Clínico o el Ramón y Cajal.”

Existe una preocupación con el tema de que haya respiradores para todos: “Nosotros en principio no tenemos problemas con los respirados y yo no creo que lleguemos al punto de no tener respiradores para todos.”