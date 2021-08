Rutas turísticas: lugares de interior para el baño

Si este verano no te ha salido plan de irte de viaje a la playa para desconectar, existen otras alternativas que te servirán igual para desconectar y olvidarte de la rutina. Se trata de lugares de interior para el baño que son ideales para una escapada con tu coche y llevando en una mochila el bañador, la toalla, la crema solar y la ropa de recambio.

Para hablar de cuáles son estos sitio idóneos, Pedro Madera, historiador y periodista, ha confesado en Fin de Semana con Rosa Rosado que él siempre está preparado por si surge el plan: “La verdad es que yo siempre llevo en mi coche una toalla, un bañador y una muda por si acaso. España todavía no tiene una gestión muy buena de las aguas dulces, pero hay comunidades que han empezado a desarrollarlo y hay ejemplos maravillosos”

Posteriormente, no ha dudado en dedicarle elogios a la Laguna de Ruidera: “Realmente es un sitio único, hacía tiempo que no iba y esta primavera que me he hecho casi manchego, es un sitio único. La gente habla de la Laguna de Ruidera y son 15 lagunas, las hay grandes, pequeñas. Todos estos espacios naturales están condicionados por el uso del agua, ahí sí que hay que mejorar bastante la gestión, hay un mal uso del riego y hay mucho que hacer. Es un entorno natural para el senderismo, para ver aves… La Macha tiene una serie de humedales poco conocidos, merecen una visita”.

Además, pese a que en otros sitios bañarse no sea lo más aconsejable, tienes mucha variedad de actividades en el catálogo: “Es un espacio que sirve para muchas actividades. El baño está limitado, pero alrededor hay ríos que son auténticos ejemplos de cómo se puede gestionar el agua para toda clase de actividades. En la parte alta del parque y donde hay una zona glaciar muy interesante, hay actividades como los carros de fuego que es una ruta que va alrededor de todo el parque y que los súper machotes lo hacen corriendo. No hombre, disfruta. Para mí, me parece un espacio único y una naturaleza y una fauna muy interesante”.

A se vez, actividades de piragüismo y de remo son muy habituales y de las que más disfruta la gente mientras las practica: “Y un centro de entrenamiento deportivo para los aficionados al remo, al kayak… Y copiando muchas veces la forma de hacer de los franceses que nos llevan años de adelanto en la gestión de aguas dulces”.

Cambiando de terreno, Pedro Madera ha querido resaltar que Extremadura no se tiene tan en consideración como se debería: “Poca gente tiene en cuenta que Extremadura es la Comunidad Autónoma con más kilómetros de costa gracias a su red de pantanos. Las autoridades de turismo decidieron apostar en verano el agua. El más conocido es la playa de Orellana, es un sitio fantástico, realmente al lado hay una zona de playa con toda clase de actividades acuáticas sin motor. En invierno es un santuario de pesca maravilloso. Al lado de ciudades grandes como Mérida tenemos embalses con zonas de baño fantásticas. En el norte de Extremadura son perfectos para bañador, toalla, salidita, bocata… uno regula el termostato y volvemos a la vida cotidiana. Creo que se va a desarrollar mucho en meses fuera de temporada alta, porque en septiembre te puedes bañar perfectamente”.

Del mismo modo, se ha destacado la ruta literaria de moda en Iznájar, municipio ubicado en Badajoz: “Lo de Iznájar es que uno va por ese mar de olivos y ves el pantano y es una maravilla. Aparte de que el paisaje parece un brochazo blanco, es espectacular, y hay escuela de vela y muchas actividades”.

Y sobre la provincia de Zamora, el historiador y periodista ha corroborado que tiene un significado especial para él: “Es que Zamora es una provincia a la que le tengo muchísimo cariño y es un sitio único. Tanto en ese lado como en la frontera con Portugal hay un desarrollo turístico que no es muy amplia la temporada pero tiene actividades interesantísimas. Lo primero es el entorno, todos los pueblos de alrededor desde la puebla con el castillo arriba a ocho o nueve kilómetros del lago, las excursiones al lago… y luego, un ejemplo que demuestra muy bien como la tecnología, siendo sostenible, puede ayudar al desarrollo turístico”.