La ruta de pueblos españoles con encanto que no te puedes perder

A pesar de que está haciendo muchísimo calor, España siempre es un país muy apetecible para visitar en verano. Entre la inmensa variedad de opciones y de planes que se pueden hacer, una de ellas es recorrer pueblos con encanto por donde pasa la vuelta ciclista. Y para analizar cuáles son los lugares más llamativos, nuestro experto Pedro Madera ha hablado en Fin de Semana con Rosa Rosado.





En primer lugar, aprovechando el vínculo con el ciclismo, Pedro Madera ha bromeado sobre cómo le quedaría la ropa que normalmente usan los ciclistas: “A mí me quedarían muy bien, mi endocrino me ha dicho que por qué no me pruebo un maillot de ciclismo, pero es que no me veo”





También ha explicado su propia teoría sobre la bicicleta eléctrica y por qué tiene más ventajas que los esquís: “Yo tengo una teoría fantástica: la bici eléctrica ha salvado muchas crisis matrimoniales. A mí me enseñó a esquiar una novia que tenía y fue motivo de crisis. Tiene otra ventaja añadida: llegas al restaurante limpio y aseado y no sudando la camiseta”.





Sobre cual es su etapa favorita, Pedro no ha tenido ninguna duda al respecto: “He escogido la etapa cuatro porque para mí es la etapa perfecta. Es un pueblo que para mí resume cualquier expectativa. ¿Quieres algo de cultura? Puedes visitar el Museo del Cerdo. Todo se junta con unas jornadas de matanza, me parece un sitio perfecto. Hay un balneario con tratamientos maravillosos, pero los ciclistas no llegan ahí, por eso tenemos que estar preparados. Llegan a otro pueblo que es Molina de Aragón y no veas el frío que he pasado yo ahí”





Además, hay revelado que hay gente a la que le gusta ir en épocas del año donde normalmente hay que tirar de abrigos para arroparse: “Se pueden alcanzar los 25 grados tranquilamente, tengo amigos que van de viaje a disfrutar del frío y esos viajes se llenan en invierno, pero ahora en verano es un pueblo estupendo”.





También ha corroborado el vínculo que existe con Juegos de Tronos en el castillo que se puede visitar y que, de hecho, la gente se disfraza como los protagonistas de la serie: “Es que solamente la subida al castillo me parece espectacular, de un pueblo cinematográfico. Se ha puesto muy de moda porque varios capítulos de Juego de Tronos se han rodado ahí, ves a gente disfrazada casi de Cornejo con las indumentarias de la serie. La verdad es que recorrer el pueblo es estupendo, subir al castillo que se puede hacer en coche y las vistas son espectaculares”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los elogios a la comida tampoco se quedaron atrás: “No soy yo el que va a defender más que tú la cocina de la Alcarria, pero es que hay cosas maravillosas. Hay un boom de la cocina por la zona y hay pueblos relativamente cerca, la carne está muy bien y la verdura con las huertas cuidadas en una maravilla. Es un escenario muy literario también”.





Y otro pueblo que se destacó especialmente para visitar fue Monforte de Lemos, donde tampoco viene mal pararse a tomar algo de vez en cuando: “Dicen los expertos que la etapa se va a jugar en las etapas asturiano-gallegas. Entre etapa y etapa hay que sacar un tiempo para tomar unos vinos. A mí hay un pueblo que me encanta que se llama Monforte de Lemos. Es un sitio brutal de verde, de tranquilo, de bonito”.





Por otra parte, Pedro no daba crédito a cómo algunos piensan que, cuando la vuelta ciclista pasa por ahí, es un tramo relativamente sencillo de afrontar: “Esa etapa dicen ellos que es fácil, es lo que a mí me asombra. Cuando iba yo en uno de los coches más divertidos que he tenido tenía que empujarlo casi en las cuestas, solo de pensarlo me canso. Si salimos de la playa y acabamos en Monforte de Lemos, me parece un buen homenaje a los ciclistas”.