La rotunda respuesta de Carmen Lomana a las acusaciones del novio de Ágatha Ruiz de la Prada: "Tío, por favor"

Y es que cada vez que llega al estudio de Fin de Semana, nos alegra el día.

Nos cuenta todo lo que necesitamos saber: quién vestirá a Tamara Falcó el día de su boda, cómo ha surgido la amistad entre Manuel Díaz "El Cordobés" y su padre, o si Sara Sálamo llevaba o no maquillaje en la gala de los Goya. Siempre lo hace con su habitual sentido del humor, del que hace alarde cada vez que puede, y con mucha frescura.

Pero cuando tiene que ser contundente, también lo es. Y es que muchas veces los oyentes le preguntan por temas muy polémicos, y, lo que es más sensible, por historias personales que le afectan directamente.Así ha sido esta mañana, cuando le han hablado de las insinuaciones que hizo esta semana el actual novio de Ágatha Ruiz de la Prada.

Y es que José Manuel Díaz-Patón quiso hablar de las palabras que Carmen Lomana había pronunciado acerca del ex de la diseñadora, y, al hacerlo, se refirió a la socialité con expresiones que daban a entender que en el pasado habían tenido ambos una relación. "No tengo nada en contra de ti, no he contado nada de lo nuestro, así que haz el favor de no referirte a mí" expresaba Díaz Patón.

Además, quiso mandarle un mensaje añadiendo que ambos tenían sus números de teléfonos aún guardados en sus móviles. Ahora ha sido la propia Lomana la que ha querido responderle, en Fin de Semana.

La contundente respuesta de Carmen Lomana al novio de Ágatha Ruiz de la Prada

La socialité ya avisaba de que no quería hablar mucho de este tema, porque sería dar bola a algo que no la tiene. Aunque, eso sí, ha querido desmentir a Díaz-Patón. "Se ha dedicado a decir que ha tenido una relación conmigo de una manera chulesca...Esto es terrible, dicho por un hombre con el que no he tenido en mi vida nada" empezaba a explicar.

Y es que dice que sí que lo conoce, pero que nunca han tenido ningún tipo de relación. "Está calumniando, sigue sustentando esta mentira diciendo que ha hablado conmigo y hemos llegado a un acuerdo de no hablar. Pero tío, por favor, di que es todo mentira y pide disculpas" seguía diciendo Carmen Lomana.

"Cómo te hubiera gustado tener una relación conmigo, a lo mejor. Pero yo contigo, nunca, porque no eres mi tipo. Me has demostrado que, aunque hubieras tenido una relación conmigo, no eres un señor" decía.

Lo que sí le ha preocupado más a nuestra colaboradora, ha sido que los paparazzi no le han dejado en paz en estos días, y hacía un llamamiento para que dejasen de seguirla. "Hoy he salido de casa y me he encontrado a otros preguntando lo mismo. Lo digo aquí en COPE, no he salido jamás con este señor, nunca, ni he hablado para llegar a un acuerdo de callarnos, porque eso es sustentar que ha habido algo. Qué gentuza" terminaba diciendo Carmen Lomana.

"Me están acosando por lo que ha dicho este, claro que es calumnia. Es su palabra contra la mía. Jamás he salido con este señor" sentenciaba.