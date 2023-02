Carmen Lomana responde al comentario de Ágatha Ruiz de la Prada sobre su trabajo: "Se le está yendo la olla"

La socialité Carmen Lomana respondía este sábado en Fin de Semana al comentario de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada sobre su trabajo. Lo hacía la colaboradora de COPE sin cortarse, desvelando y explicando lo que hace años le decía la ex de Pedro J en privado y tras las cámaras de televisión. Además, relataba a Cristina López Schlichting cuál es el nivel de confianza que ha llegado a tener con la estilista.

Todo ello a raíz de la pregunta de una de las oyentes de Fin de Semana, que quería saber cuál es la sensación de la colaboradora sobre las pullas que ha recibido estos días de Ruiz de la Prada: “Pregunta polémica donde las haya, voy sin rodeos: he visto en algunos medios de comunicación que Agatha Ruiz de la Prada que decía que ella trabaja mucho pero que no tiene ni idea de qué trabajas tú. ¿Qué le respondes?”, le cuestionaba la seguidora del programa.

La respuesta de Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada



Lomana, sin pelos en la lengua, se mostraba extrañada en los micrófonos de COPE por el dardo de la diseñadora: “Pues pobrecita, se le debe estar yendo la olla pa' Camboya”. Y es que, según la socialité, De la Prada ha llegado a hacerle varios comentarios en el pasado precisamente por su trabajo como colaboradora en televisión: “Porque si no sabe en qué trabajo cuando me ha preguntado mil veces. Cuando yo empecé en televisión era todo el día “Carmen, te veo en todos sitios, ¿cómo lo haces?”. Es una pregunta un poco absurda, a veces hablamos por hablar, y creo que es eso, porque sabe perfectamente de qué trabajo”, añade.

“Se ha creado una guerra absurda que a mí me da igual, lo que pasa es que claro, si me dice una persona que me conoce desde 1981 y que ha estado en mi casa muchas veces, incluso la de San Sebastián”. Una vez explicado el contexto, Lomana asegura que se ha planteado no responder:

“¿Cómo reacciono? Pues debe tener demencia senil, claro. Pero yo si no se meten conmigo no suelo reaccionar. Y luego depende, si me preguntan algo contesto, pero a partir de ahora... He estado hablando con mi amigo Carlos Martorell que me dice “Carmen, no te metas con nadie”. ¡Pues menudo aburrimiento! Prefiero ser la Elsa Maxwell” (temida columnista de prensa del corazón en Estados Unidos en la década de los 50 del siglo XX).









Lomana responde cuando le llaman “hortera”



También ha querido dar réplica la socialité en Fin de Semana a las acusaciones de Ruiz de la Prada de que Lomana es una hortera. “Nos conocemos desde el 81 y nos lo hemos pasado bastante bien, pero me ha dicho que soy una hortera, también la reina y el “innombrable”, que le llama al pobre Pedro J. Incluso dice que hay niños muy hoerteras nada más naces, que se les veía en la cara, como si el horterismo estuviese en la cara, y uno es hortera por la forma de comportarse y vestirse, que además está en su derecho, es como la que nace 'choni' y muere 'choni', que a mí me encantan las chonis”, responde la colaboradora.

“Pero tú no puedes decir que Franco era hortera, sería muchas cosas, pero hortera no. Es un adjetivo que se va a quedar como algo muy honorable, porque a la gente que ha nombrado tenemos de todo menos de hortera”.