Rosa dará las campanadas: “Iré de largo, pero he cerrado la abertura del vestido porque he engordado”

¿Qué hay mejor que pasar la Nochevieja en familia? Pues hacerlo viendo la tv, viendo TRECE, con Antonio Jiménez y Rosa López, Rosa “De España”, la exOT que conquistó a todo el país con su increíble voz. La misma Rosa que hoy pasa por Fin de Semana con Cristina para recordar cómo pasaba ella ese día tan especial: “En mi casa nos quedábamos en casa en Nochevieja, éramos una familia humilde, teníamos lo justo para comer para casa aunque estuviéramos bien ‘hermosicos’. El plan era estar allí y hubiera lo que hubiera éramos muy felices. En Nochevieja en la tv pero en Nochebuena voy a estar aquí en Madrid con la familia de mi chico”.

Y no estará sola porque, como decimos, estará con el famoso presentador de ‘El Cascabel’ Antonio Jiménez: “No se puede pedir más, con Antoñico al lado y en Granada, en la Plaza del Carmen. Voy a estar conectada con todo y con todos, espero que la gente apueste por nosotros. En TRECE estoy viviendo unas cosas que ojalá las hubiera vivido antes. A todo lo que hace TRECE añade los valores humanos, eso es imprescindible. El dinero mueve y es así, es la moneda que hace que tengamos el micro y los cascos y la radio, eso hace falta, pero los valores es lo primordial. Desde TRECE daremos todo el amor y la suerte, es un número maravilloso”.

Sobre el vestido que llevará, suelta alguna pista, pero no desvela todo: “Es de Sergi Regal, largo y llevaba una raja hasta arriba pero la he cerrado porque tengo 16 kilos de más encima, aunque están muy repartidos. Gracias a Dios está todo repartido muy bien. Y yo soy alta pero Antonio es más largo que un día sin pan”.

Por todo ello Rosa López asegura que “este año vamos a empezar el año con muy buen pie. Es una campanada solidaria. Y si todo va bien y los oyentes nos apoyan con locura, estaremos a tope y nos encanta a mí y a TRECE poder ayudar. Si cambiáis el canal a TRECE el año que entra va a ser distinto. Justo ese día habrá gente que eche de menos a sus seres queridos no os sentiréis solos”.

En el terreno musical, la cantante se emociona escuchando a la Argentinita con el texto de García Lorca, y además él al piano: “¡Me estoy volviendo Lorca! Yo sería feliz haciendo algo de Lorca, pero feliz. Me siento tan orgullosa porque primos segundos y terceros de mi madre son familia de Lorca”.

¿Por qué “Rosa de España”? Eso querría saber ella: “No sé por qué, eso me pregunto yo, por qué. Siempre digo que todo lo que venga con cariño, respeto y amor, que me llamen como quieran. Es lo más bonito que le pueden llamar a un ser humano, llevar el nombre de tu país. Intento tomármelo con cariño, como lo que es, me queda grande todavía y que te digan Rosa de España me hace gracia”.

Y entonces llega ‘Si no te vuelvo a ver’, tema de Conchita: “Lo que más me gusta es que es madre empoderada, una mujer fuerte e increíble. Disfruto de ella por los cuatro lados porque además de componer ha accedido muy generosamente a ser la protagonista del videoclip con un concepto galáctico. Soy creyente y me gusta la metafísica, quería que fuera todo muy espacial sin llegar al disfraz, me muevo por energía y valores”.

No ignora Cristina una polémica porque ella, supuestamente, dijo que “OT era lo peor”: “No sé si lo he dicho pero si en algún momento me he sentido mal venía por mi poco conocimiento de las cosas. No es culpa de nadie sino culpa mía, de no entender. ‘Pa colmo’, como mujer tampoco sabía cosas. Era un bombardeo de vida que tenía que lidiar con ello, no era un cursillo de una hora. Todo lo que tenía que saber no lo sabía, solo sabía sentir y entregar todo lo que mis padres me habían dado, esos valores, que a día de hoy no se pierden pero sí que envidio mucho a esa Rosa”.

Para finalizar, escucha Rosa el Ave María con que cantó con motivo de la beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire: “Le tengo mucha devoción, tenía su foto en mi cuarto”. “Veniros a TRECE”, apostilla la genial cantante.