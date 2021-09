Romanos por el mundo: cómo los españoles “esparcimos” la cultura sin darnos cuenta

Se pasa de vez en cuando por Fin de Semana con Cristina un “romano” que siempre intenta convencernos de que seguimos siendo romanos, de que hemos cambiado muy poco en dos mil años. Y lo dice en serio. Él es Paco Álvarez, autor de “Romanos de Aquí”, y hoy nos cuenta que también hay romanos en otros continentes gracias a los españoles: “Los españoles fuimos los que llevamos en nuestras mochilas Roma a lugares que ningún romano soñó que existiera ni loco y que hoy son latinos, y tienen nuestro romano idioma, nuestros derechos romanos, ciudades con nombres romanos, etc.”.

Paco explica, para empezar, por qué hayciudades con nombres romanos en otros continentes?: “Se llaman como Mérida/Emérita, Salamanca/Helmantica, Medellín/Metellinum, Toledo… Toletum, la de aquí, la de Hispania, ciudad carpetana conquistada y reconstruida por Marco Fulvio Nobilior en el año 193 a.C.; y hay en el mundo cuarenta y tres ciudades y pueblos que se llaman Toledo, están repartidos por cuatro continentes (incluyendo África) y siete países. Hay tres Toledos en Filipinas y once en EE.UU. Lugares llamados Madrid, hay veinte en el mundo: hay nueve lugares que se llamen Madrid en USA, hay un lugar llamado Madrid en Uzbekistán, otro en Suecia, otro Madrid en África, uno en Filipinas… podríamos hablar horas y horas sobre ciudades españolas por el mundo”.

Además, se llaman como ciudades romanas y son romanas en más aspectos, como explica Paco: “Pues en el caso de las ciudades que los españoles fundamos en el otro lado del mundo también su urbanismo es romano porque los planos en cuadrícula, con avenidas y calles que separan manzanas iguales y con la plaza, el Foro, en el centro, también es un invento romano, que nosotros aplicamos en México y Lima y que después e utilizó en Manhattan, Buenos Aires…; Roma, de nuestra mano y de la mano de la mayoría de los pueblos romanizados por ella ha creado una civilización, la occidental, que es la única donde los seres humanos son libres. Las otras opciones son la china o el islam. Francamente, opino que es mejor ser romano”.

¿Y que tiene que ver Roma con el mestizaje? El escritor lo explica con calma: “Los romanos no tenían en cuenta la raza para la concesión de la ciudadanía. Hubo hasta emperadores nacidos en cualquier sitio. Los romanos nacemos, como los bilbaínos, donde nos da la gana. Roma mezcló su sangre con la nuestra y creó una raza más rica, mestiza. Si Roma no hubiera existido nosotros, los romanos de Hispania, no habríamos mezclado nuestra sangre con los nativos americanos. Los habríamos masacrado como hicieron los bárbaros del norte, donde lo del ‘último mohicano’ no es ficción. Ellos nos llaman genocidas a los españoles, pero en USA hoy, el porcentaje de población mestiza o nativa es del 0,7 %. ¿En México? El 90 %”.

Pero se dice que los franceses descienden de los galos, o los ingleses de los anglos y los sajones, luego están los nacionalistas que consideran puras sus razas. Por eso Álvarez concreta que, “en realidad, los habitantes de los países europeos no tenemos un origen étnico sino institucional, lo que tenemos en común es la institución del Derecho romano y si descendemos de algo o de alguien es sobre todo del Imperio romano. En vez de resucitar falsas identidades —galas, celtas, magiares, etcétera— tenemos que plantearnos que seguimos siendo romanos, porque el Derecho romano nunca desapareció”.

“Amigos, los latinos, los romanos de ambos hemisferios somos hoy más de seiscientos millones de personas que si un día remamos hacia el mismo lado haremos que la Tierra gire a nuestro ritmo. El mundo será romano o no será jamás libre. Ave, romanos”, se despide el siempre ingenioso Paco Álvarez.