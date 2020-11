La reprimenda de Carmen Lomana al hijo de Jaime Ostos por organizar una fiesta ilegal: “Me pone enferma”

A la colaboradora de Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana, no le ha gustado nada la noticia de que el hijo del torero Jaime Ostos ha sido descubierto organizando fiestas ilegales durante la pandemia. El joven cobraba hasta mil euros por un asiento en las mesas de las celebraciones mientras que, para las mujeres, hacía una rebaja de precio. A la socialité no le ha gustado nada la exclusiva del ‘Programa de Ana Rosa’ y ha estallado en directo: “Me pone en enferma”.

Según el matinal de Telecinco, Ostos lleva meses organizando estos encuentros ilegales en una casa de la localidad de Villaviciosa de Odón. Fiestas que han tenido lugar hasta tres y cuatro veces a la semana, en un horario de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Unos encuentros entre los que no escatimaba el lujo. Además, se ha conocido que el hijo del conocido torero de Écija lleva un tiempo ganándose un dinero a través de un portal de contenido adulto.

La reprimenda de Carmen Lomana a Jacobo Ostos

“Qué ricos los chavales y qué sinvergüenzas algunos”, así comenzaba la sección de El Exprimidor de La hora Lomana la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting. Y es que, tanto ella como la socialité se mostraban muy críticas con la actitud del joven y con la pillada del programa que dirige Ana Rosa Quintana. “Me pone enferma esto”, sentenciaba la colaborada.

“Eso es una vergüenza, yo los conozco bastante y me lo creo”. Y es que Carmen conoce a la familia del torero, así como al joven que ha sido descubierto organizando los eventos ilegales. A la hora de hablar sobre su ‘otro empleo’, Lomana era aún más tajante: “¿Eso también es del hijo de Jaime Ostos? Pues vaya pieza, yo le conozco desde pequeño, menudo elemento ha salido. ¿No podía hacer otras cosas?”

Además, sentenciaba: “Nunca ha hecho nada, mas que vivir del cuento, y perdona, yo conozco a los padres y no ser cómo no le han educado mejor”.

Jacobo Ostos: “Me están amenazando de muerte”

En medio de toda la polémica, el hijo del torero aparecía este viernes en el programa que presenta Joaquín Prat y desmentía las informaciones que le acusaban del delito: “Yo jamás he hecho una fiesta en estado de alarma en mi casa. Y muchísimo menos he cobrado por ello, y mis amigos lo saben”, se defendía en ‘Cuatro al Día’ el hijo del torero jienense.

“Anoche simplemente estábamos en mi casa mi padre, mi madre, mi pareja y yo. Yo me he enterado de todo esto por mi madre que ha visto a la Guardia Civil cuando se iba a trabajar”, concluía.