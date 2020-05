El representante de un colegio de Tarragona denuncia amenazas para no abrir durante la fase 2

El representante del colegio Mare Nostrum de Tarragona, Jaime Climent, ha revelado en COPE cómo será la reapertura del centro este lunes durante la fase 2 y asegura haber recibido amenazas para no adelantar la fecha durante la semana pasada, cuando la provincia ya había pasado de fase. “En Cataluña se aprovecha que es fase 2 para poder abrir, pero nunca hasta el 1 uno de junio, una cosa que sorprende, porque llevamos una semana en fase 2 en Tarragona”, lamenta en Fin de Semana. “He pedido abrir y se me ha requerido formalmente que no lo hiciera bajo amenazas”, relata.

Además, el centro abrirá con limitaciones horarias, de 9h a 13h. “No podemos dar el servicio de comedor”, se queja el representante del colegio. “Yo tampoco soy partidario de defender la conciliación familiar, a mí lo que me mueve es el bienestar del niño, cuando se hace por medidas sanitarias, monitorizando el grado de contagios...”

OURENSE, 26/05/2020.- Alumnos de segundo de bachillerato durante una clase en las aulas del IES As Lagoas, este martes en Ourense. El retorno parcial y voluntario a las aulas está reservado a los estudiantes de 2º de bachillerato y segundos cursos de FP medio y superior. EFE/Brais LorenzoBrais Lorenzo

La reapertura de colegios en Cataluña

De forma vertiginosa ha girado el mundo alrededor de los padres que no han podido contar con el apoyo de las escuelas. Compatibilizar el trabajo doméstico con los niños sentados junto a los ordenadores. La gente se pregunta, ¿qué va a ocurrir? Hay regiones que llevan una semana en la fase 2 y ya han abierto los colegios, como Galicia y el País Vasco. La opción pasa por la vuelta de los alumnos que están en la última etapa de la ESO. En Cataluña gran parte de la comunidad está en fase 2, pero no abrirán los colegios hasta el lunes.

Sin embargo, Climent revela que no tiene “tan claro que todos queramos abrir mañana, y estoy convencido que es por un plus de responsabilidad, pero no es tan fácil garantizar las condiciones de distancia y aforo en un centro que no tiene infraestructuras suficientes”.

Dificultades para el aforo

El número máximo de alumnos por aula es la mitad: de 3 a 12 años el número de alumnos medio es de 25 y en la secundaria de 30. “En un centro con una estructura muy limitada es complejo o imposible conseguir esa limitación de aforo”, explica.

“Una cosa es la seguridad y otro el compromiso con los alumnos, porque la población que más ha sufrido las medidas y que menos riesgo corre son los adolescentes, y no lo digo yo, sino Sanidad”. Eso sí, como el propio Climent explica, han dejado la decisión en la familia, “es voluntario acudir, cada familia sabe si quiere llevar o no a los niños”.

Una administrativa de la Escola l'Estel de Barcelona atiende a una persona durante la preinscripción escolar el pasado 19 de mayo en los colegios e institutos de Cataluña. EFE/Quique García/ArchivoEFEM0297

Medidas de prevención

“Facilitarle que se puedan lavar las manos, de aula a patio, proveer de hidrogeles, controlar la temperatura al acceso al edificio, todo el personal está provisto de mascarillas...”, cuenta. Toda una serie de medidas sin perder de vista que son niños y que necesitan esa vuelta de contacto aunque sea tan peculiar.

“Se puede tener todas las ventanas y puertas abiertas. Si están en aula a dos metros de cada niño, puedes perfectamente quitártela, pero va en criterio del docente. Para los niños no es obligatorio, según estipula la Generalitat”.