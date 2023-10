La razón por la que la madre del bebé violado en Aluche podría ser detenida revelada por Nacho Abad

No dábamos crédito a la noticia que conocíamos esta semana de que la Policía Nacional había detenido a un varón de 25 años que, presuntamente, había agredido sexualmente a su propia hija de pocos meses. Además de ese hecho, el detenido utilizaba diferentes redes sociales para descargar y difundir este tipo de contenidos, y, no solo eso, ofrecer a la bebé a otros pedófilos.

Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, dentro del patrullaje activo que realizan en la web y en redes sociales y con la colaboración con el HSI (Homeland Security Investigations) de los Estados Unidos, detectaron a una persona que compartía imágenes sobre explotación sexual a menores de corta edad a través de diferentes redes sociales. Los investigadores, a través de diversas gestiones, pudieron identificarlo e investigar su entorno, momento en el que descubrieron que acababa de tener una hija con su pareja.

Todos los detalles de este horroroso asunto los tratamos con el criminólogo y periodista Nacho Abad, colaborador habitual de Fin de Semana, que nos explicaba que, claramente, maltrataba también a su mujer. Tanto es así, que ha enseñado los audios de situaciones cotidianas en las que él, Santiago, gritaba e increpaba a su mujer. Aquí puedes escucharlos:

Audio





"Compartían una casa de tres habitaciones, en otra de ellas había una chica que era la que grababa estos audios" decía Nacho Abad. Lo peor de todo, como apuntaba Nacho Abad, es que desde el 2018 ya había estado monitorizado por la Policía, cuando fue detenido por posesión de pornografía infantil, igual en el 2021, aunque quedó en libertad.

El papel de Estados Unidos en la última detención

Como contaba Nacho Abad, fue hace solo unas semanas cuando expertos en seguridad de Estados Unidos, cuando navegaban por la deep web, se encontraron con este individuo, que tenía "material horroroso" y avisaron a la policía española. "Empezaron a mirar de qué se trataba y se dieron cuenta de que era un tipo que ya habían detenido" aseguraba.

"Con la información entran con orden de registro y se encuentran una mierda de casa, sucia, con basura por el suelo, con las cacas del gato sin recoger, con restos de marihuana...oliendo mal, basura, con sustancia estupefacientes esparcidas por la vivienda y había incluso en el chupete del bebé ceniza de marihuana" decía Nacho Abad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así pues, se lo llevaron a él detenido y los servicios sociales retiraron la custodia del bebé, aunque él volvió a quedar en libertad, hasta que, tiempo más tarde, descubrieron esos terribles vídeos en los que agredía sexualmente a su bebé de nueve meses.

"Los propios pedófilos internacionales le decían que se estaba pasando, que era demasiado bebé y que era una salvajada, y a la policía ledice que lo hacía para evitar hacer cosas peores".

El papel que podría haber jugado la madre del bebé

Si bien el propio presunto pederasta exculpó a su mujer, Nacho Abad tiene sus dudas de que no sea del todo inocente. "En el teléfono de ella también hay material pedófilo, y he tenido la oportunidad de escuchar algunos audios y ella no queda en buen lugar" decía Nacho Abad.

"No conozco nada del perfil de la madre, pero lo que conozco no puedo contarlo" decía enigmático y dolorido por lo que ha ocurrido con ese bebé. "Cuando ella lo cogía, el bebé estaba tranquilo, pero cuando él lo cogía, se echaba a llorar" decía.