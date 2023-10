Expósito no da crédito tras leer la noticia del bebé violado en Aluche por su padre: "Vuelvo al infierno"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no daba crédito este martes en directo en el programa tras leer la noticia de los padres detenidos en el barrio madrileño de Aluche. Y es que el comunicador de COPE leía la información tras llegar a España tras un viaje a Colombia, donde realizó el programa el pasado lunes, concretamente desde Bogotá. Así, la noticia es lo primero que vio “al encender el móvil”, como él mismo explicaba.

Y es que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón que presuntamente agredió sexualmente a su propia hija de pocos meses, además de este hecho el detenido utilizaba diferentes redes sociales, así como servicios de mensajería instantánea, tanto para descargar como para difundir estos contenidos.

Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, dentro del patrullaje activo que realizan en la web y en redes sociales y con la colaboración con el HSI (Homeland Security Investigations) de los Estados Unidos, detectaron a una persona que compartía imágenes sobre explotación sexual a menores de corta edad a través de diferentes redes sociales. Los investigadores, a través de diversas gestiones, pudieron identificarlo e investigar su entorno, momento en el que descubrieron que acababa de tener una hija con su pareja. Escucha la reacción de Expósito en el siguiente audio.

La reacción de Expósito a la detención en Aluche



“Me he topado con una auténtica historia de terror que dices 'dios mío de mi vida, vuelvo al infierno'”, explicaba el director de La Linterna. “Una noticia de esas que te revuelven el estómago, es que no me sale hablar de otra cosa mas que de este hijo de satanás”, comentaba enfadado el comunicador de COPE.

Así, explicaba el periodista que la Policía Nacional ha detenido a un hombre “(bueno, a un cerdo)” de 25 años, “acusado de violar a su propia hija de mesecitos de edad. Pero es que además este maldito monstruo la ofrecía a terceras personas para que mantuvieran relaciones sexuales con el bebé”, añadía visiblemente enfadado Expósito en los micrófonos de La Linterna.





“Que les caiga la mundial”



Además, añadía el comunicador el detalle de que la pareja de este hombre, una chica de 23 años, también está detenida por compartir material pedófilo: “El infierno existe y puede estar en la puerta de tu casa”, advertía. Respecto a la niña, Expósito se muestra esperanzado: “La pequeña es un bebé y, si Dios quiere, saldrá adelante y será una mujer normal”. Por contrario, el periodista era muy duro con los padres del bebé: “Respecto a estos dos, el Código Penal, marque lo que marque, se queda corto, muy corto”.

Incluso el director de La Linterna tenía palabras de empatía para los agentes de la Policía Nacional que han participado en la investigación: “¿Te imaginas al policía que estuviera viendo esa pantalla y descubriera la imagen de cómo un padre viola a un bebé de esos meses de edad? En fin, que les caiga la mundial para toda su maldita vida”.