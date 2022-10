¿Qué virus vamos a tener este invierno? Estas son las tres amenazas a las que estar atento

Se va notando, cada vez más, que el invierno se acerca y que poquito a poco vamos abandonando ese veranillo de San Miguel que nos ha regalado hasta finales de mes temperaturas estivales. Y sí, con el invierno se acercan también los virus y el incremento de la incidencia en los casasos de coronavirus.

De hecho, ya estamos viendo que la incidencia en los casos ha subido hasta 168 puntos y, en la última semana, hemos reportado 206 fallecidos. Unos casos que se disparan con el cambio de tiempo y a los que tenemos que estar muy atentos. Por eso, en Fin de Semana nos hemos preguntado cuál es la situación y a qué amenazas víricas tenemos que estar atentos.

Y esas amenazas, en concreto, son tres. Pero vamos a ir por partes, porque sí, la primera es esa que llevamos dos años conociendo: el coronavirus.

El coronavirus continúa en el centro de los virus

Como te decíamos, llevamos ya casi tres años en pandemia y conocemos mucho mejor de lo que lo hacíamos al principio el virus. Pero, ¿en qué momento de pandemia nos encontramos ahora? Pues el epidemiólogo doctor Quique Bassat lo tiene claro: "estamos en el mejor momento desde el inicio de la pandemia desde el punto de vista presión asistencial... Hay cierta transmisión, pero la repercusión clínica es muy pequeña" comentaba añadiendo que los casos se dispararán en invierno.

Además, el cree que, en este momento, sería bueno quitar la mascarilla porque "si esperamos mucho más no vamos a poder hacerlo. Es un buen momento vigilando muy de cerca lo que ocurra" sentenciaba.

Sea como sea, es una realidad que el coronavirus sigue muy presente y tenemos que estar bien atentos a su evolución, vacunándonos cuando sea posible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La grive aviar, a vigilar muy de cerca

Puede que este virus se nos quede muy alejado, pero no hay que olvidar que estamos viviendo el brote de gripe aviar más grande de Europa, co unos 2.400 focos entre aves y unas 50 millones de ellas que ya han sido sacrificadas. Eso sí, que de momento no cunda el pánico porque es un virus que se está transmitiendo entre las aves, pero, de vez en cuando, da el salto a los humanos.

De hecho, en España tenemos 36 casos en explotaciones avícolas, y como nos recordaba el doctor, "estamos en el peor episodio de gripe aviar en animales, no humanos...Es algo a vigilar muy de cerca". Eso sí, aunque es un brote de una magnitud imponente, es importante recordar que el riesgo en infección en humanos es bajo.

Eso sí, en nuestro país hemos tenido el tercer caso diagnosticado, en Guadalajara. Se trata de un trabajador de una granja avícola que ha sido asintomático, porque han podido diagnosticarlo a tiempo gracias a los sistemas de vigilancia que, como nos recordaba el doctor, están funcionando.

La gripe, la tercera amenaza

Con el invierno, por supuesto, llega también la gripe "común" que tanto nos hemos acostumbrado a tener. Eso sí, es cierto que en medio de la pandemia, lo hemos tenido bien para protegernos de ella, porque hemos usado mascarilla y geles que nos han mantenido "limpios".

Si bien el riesgo de tener gripe durante este invierno es mayor, tenemos la mejor de las herramientas para combatirlo: las vacunas. El doctor Amós García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, y nos contaba que, para saber que este invierno tendremos una grupe fuerte, solo hay que mirar al otro lado del mundo. "En el hemisferio sur han tenido bastante gripe...Siempre viene fuerte, además, para las personas vulnerables, por eso hay que acudir siempre a la vacunación".

Lo importante, como destaca, es proteger a la población más vulnerable. Pero, ¿sabías que hay una vacuna que es intranasal que protege de la gripe? Se administra en las fosas nasales y en la boca y crean inmunidad antes de entrar al cuerpo. "Además de la ventaja de facilidad en la administración, tiene caracter esterilizante en el momento en el que se administra" añadía.