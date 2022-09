Lo que mas molestaba a Isabel II sobre la serie 'The Crown'

Con motivo de la muerte de Isabel II y la proclamación de Carlos III como rey de Inglaterra, COPE ha desplegado un gran equipo para cubrir todos los actos preparados para estos días.

Paloma García Ovejero, enviada especial a Londres explica los detalles de este día que ha comenzado a las 11h. (hora española) con el Consejo de Sucesión y la proclamación de Carlos III como Rey de Inglaterra; un acto que por primera vez en la historia hemos podido ver en televisión, y la proclamación de Carlos III una hora después desde la City, el corazón financiero de la ciudad, donde está el Royal Exchange, la antigua bolsa de comercio fundada en el siglo XVI.









Nuestra enviada especial ha explicado cómo ha cambiado su percepción sobre el Rey desde ayer, con su discurso “ha marcado una línea muy clara en la conducta moral: esta es mi mujer, estos son mis hijos y yo soy el jefe de la Iglesia de Inglaterra”. Ha comentado, la que fuera corresponsal en Reino Unido durante muchos años, cómo Carlos III en las distancias cortas, “da la mano con mucha fuerza y sabe escuchar y parecer cercano”.

Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde' también se ha desplazado a Londres y en las inmediaciones del Palacio de St. James explica como son muchas las personas de todo tipo de condición y edad, vestidos de riguroso negro, que se han acercado hasta la reja del Palacio de Buckhingham para dejar ramos de flores y mensajes de agradecimiento a Isabel II. Incluso gente llorando. Le llama la atención al comunicador esta demostración de sentimientos, a pesar de lo contenidos que son los ingleses. “El vínculo personal con la reina es muy intenso”, ha señalado.





¿Qué opinaba la reina Isabel II de The Crown?

Ana Polo, periodista y autora del libro ”La reina. La increíble vida de Isabel II” afirma que con su muerte “evidenciamos el final de una era, es la reina que todos tenemos en nuestro ideario”. Ganó mucha popularidad, incluso entre la gente más joven por la serie The Crown, es una serie que consiguió humanizarla. Muy bien hecha, aunque no es siempre cierta”.

Explica Polo que la reina vio la serie, como solía hacer con las películas que se hacían sobre ella, como 'The Queen' de Helen Mirren. “Daba órdenes a su familia y al primer ministro para que no la vieran, pero claro después del eco masivo que tuvo The Crown, su propio hijo Eduardo y su nuera le dijeron, 'vamos a cenar un día en casa y te la vamos a poner porque está realmente bien hecha'” .

La primera temporada dijo que “estaba bien, pero que era muy exagerado todo. Una cosa que le molestó personalmente fue la imagen que se daba de Felipe de Edimburgo como ese padre malo con Carlos, tan agresivo. Hay una imagen que le está gritando a su hijo en un avión y eso le molestó mucho".

"También le molestó que la pusieran como una mujer que no había recibido nada de educación. Es verdad que ella no fue al colegio, no fue a la Universidad, pero estamos hablando de una mujer que desde los dies años tenia que leer The Times y analizarlo. Tenía uno de los mejores profesores de Derecho Constitucional del mundo. Tenía que leer tratados de derecho desde que tenía 13 años y le enseñaban documentos oficiales desde los 15”, precisa Polo.

Recuerda la periodista que a Isabel II no le gustaba el arte y no tenía vida cultural excesiva, pero “a nivel de diplomacia, historia y derecho era una experta".





Debate Polo junto a Cristina L. Schlichting y la periodista Elsa González sobre cómo Isabel II supo modernizar la Monarquía, sobre su sentido del deber, sobre la muerte de Diana y los cambios a raíz de la muerte de ésta o sobre su religiosidad entre otros asuntos.