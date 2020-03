¿Se puede calcular matematicamente la gravedad del coronavirus?

Hace unas semanas en la Tertulia de Chicos ya estuvimos hablando de BlueDot la startup canadiense que predijo la expansión del virus antes de que este fuera ni siquiera oficial por las autoridades chinas, hoy vamos a hablar un poco de matemáticas y contagio. Una vez que todos hemos aprendido las medidas básicas de higiene hablemos de matemáticas, que nos explican que es lo que va a pasar con la expansión del virus.

La pregunta es: ¿hay algún modelo matemático que permita calibrar la gravedad de la crisis del coronavirus?

Stella Luna de María es CEO de Pentaquark Consulting y experta en ciberseguridad

Los epidemiólogos de todo el mundo, usan el modelo SIR para saber cuánto se va a expandir el virus y calibrar su gravedad. El modelo SIR es un sistema de ecuaciones diferenciales que modeliza el número de estas 3 letras: S SUSCEPTIBLES, I INFECTADOS, R RECUPERADOS .

Susceptibles somos todos nosotros, infectados son los que ya tienen el virus, y recuperados son los que han superado la enfermedad.

Hay un modelo matemático con un sistema de ecuaciones diferenciales que te va diciendo en tiempo real cuántos hay de cada grupo. Pero todo depende de un número: el Ro

Y el valor de los Susceptibles, Infectados y Recuperados depende de un número famoso en todas las epidemias: el Ro (se lee R sub Cero).

¿Qué es el R sub cero?

El R sub cero es la tasa de reproducción del virus: el número de personas a la que un infectado contagia en cada enfermedad. Es en definitiva la tasa de contagio de cada infección.

¿Podemos comparar el orden de magnitud del coronavirus con otras enfermedades?

Claro, esto es lo que nos permite interpretar el Ro o la tasa de reproducción o de contagio. En el caso del coronavirus, según datos de la Organización Mundial de la Salud, es igual a 2,5. Esto quiere decir que hay un infectado que contagia a dos personas y otro infectado que contagia a tres personas. En media, todos los infectados contagian a 2 coma cinco personas.

Es como si tienes unas canicas en el suelo y tiras una canica que golpee. Pues la canica del coronavirus da entre dos o tres canicas, que a su vez golpean a otras dos o tres y así sucesivamente se va expandiendo el movimiento de las canicas.

¿Qué quiere decir este número, es alto?

Vamos primero a compararlo con otras enfermedades y luego explicamos la magnitud. Hemos dicho que el Ro del coronavirus está entre 2 y 3 por cada infectado. La tasa de reproducción o Ro de la gripe es 1. La tasa de contagio del sarampión está entre 12 y 18 por cada infectado. El Ro o tasa de reproducción de la varicela está entre 8 y 9, el de la viruela entre 3 y 6. Por lo cual a priori podemos pensar que es una tasa de contagio baja.

¿Nos debemos preocupar por que esté entre 2 y 3?

Aquí es donde las matemáticas nos explican que es un número alto. Porque si el número está entre 0 y 1, no hay epidemia, hay focos aislados que van desapareciendo solos. Si es igual a 1 es una enfermedad endémica, Pero si es mayor que uno, y entre 2 y 3, significa que el crecimiento es exponencial y que va a haber muchos contagios.

Todas las medidas que han tomado en China de aislar población o en Singapur que han paralizado el país o las que están tomando ahora en Suiza o en Francia de prohibir eventos de más de 1000 personas juntas es para mantener el Ro o la tasa de reproducción del virus por debajo de 1. Si las medidas son eficaces el Ro se mantiene bajo y hay una contención del virus. Cuando el Ro es igual a 1 la enfermedad es endémica, no desaparece pero no hay grandes contagios. Si no hay medidas y el Ro está por encima de 1, y en este caso está entre 2 y 3 es que la expansión es exponencial y está asegurada, y entonces es una epidemia.

TODAS LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO ES PARA MANTENER EL Ro EN VALORES BAJOS y controlar la epidemia.

DE FORMA ADICIONAL LA OMS Y LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE SALUD DE LOS PAISES DESARROLLADOS ESTÁN USANDO MODELOS DE BIG DATA PARA SABER HACIA DONDE SE MUEVE EL VIRUS. Analizando movimientos poblacionales, focos de aparición, imágenes de satélites, se puede ir viendo hacia donde va el virus dentro de cada país. Y es muy probable que en España también haya modelos de Big Data que estén mirando esto desde los sistemas de salud.

La buena noticia es que la otra cifra clave que miran los epidemiólogos que es la tasa de mortalidad está en cifras muy bajas.

¿Cómo son las tasas de mortalidad?

Las tasas de mortalidad del coronavirus son bajas en comparación con cualquiera de las otras enfermedades infecciosas que hemos mencionado antes al compara el Ro.

El SARS que fue la infección de los últimos años tenía una tasa de mortalidad del 10%, el ebola del 50%, la rabia tiene una tasa de mortalidad del 95%, el sarampión del 30%.

El coronavirus está alrededor del 3,5 % en China, y en los países occidentales con mejores sistemas de salud universales está entre el 1 y el 2%, con gran diferencia por rangos de edad. Está alrededor del 1% en la población general y sube hasta casi el 14% para las personas mayores de 70 años.

La gripe estacional está en el 0,01% la tasa de mortalidad a nivel mundial, que es un número mucho más pequeño que el coronavirus, la diferencia es que se contagia mucho más gente de gripe y por eso el número absoluto de muertes es mayor.

Por lo cual los esfuerzos deben dirigirse a mantener el Ro bajo, y contener la expansión. Una vez que se convierta en epidemia, hay que confiar en los sistemas de salud, porque la mortalidad es baja en occidente.