Salvo excepciones muy particulares, la realidad es que a todos nos cuesta bastante hacer ejercicio en verano y el calor se convierte en nuestro principal enemigo. Los días se hacen más largos, los planes con nuestros amigos siempre están de por medio y esa sensación de fin de semana constante hace que nos apetezca menos hacer deporte.

En muchos casos, se hace cuesta arriba. Sin embargo, tampoco somos capaces de reprimir ese sentimiento de culpa por no cumplir con nuestra lista de propósitos que habíamos planteado al inicio del verano. Entre ellos, sin ir más lejos, adquirir nuevos hábitos, descansar y hacer ejercicio de forma constante.

El psicólogo de cabecera de 'Fin de Semana', Pedro Martínez, ha explicado este domingo que este tipo de propósitos los planteamos al inicio del verano se complican, muchas veces, por el calor. Sin embargo, a la hora de la verdad, es necesario "hacerlo con cautela e indicaciones precisas". Aunque el verano se presta a ello y parece que puede ponernos más fácil el hecho de cumplir estos propósitos, no deja de ser "un tiempo en el que hace mucho calor, hay que tener prudencia, y a veces se abandona por eso".

Es aquí donde podríamos decir que entra en juego la "fuerza de voluntad". Sin embargo, esto es mucho más técnico. "No hablamos de autocontrol, porque la fuerza de voluntad es la capacidad de una persona que tiene de controlar o gestionar sus pensamientos intrusivos, negativos". Una serie de factores que, muchas veces, nos llevamos al plano del deporte.





Un psicólogo explica el error que cometes al hacer ejercicio en verano: "Ni más, ni menos"

Pedro Martínez ha explicado que el mayor problema, muchas veces, es que "nos exigimos que tenemos que hacer ejercicio y tenemos que hacer tal rutina de ejercicio para conseguir el cuerpo que necesitamos".

A todo esto, otro problema es que contemplamos los objetivos a corto plazo y no a largo plazo. "¿Cuál es el siguiente pensamiento que nos viene al día siguiente? No puedo, no soy capaz. Ahí tienes una serie de estructuras de pensamiento que conviene que nos riamos un poco de ellas, cómo podríamos superar esas barreras psicológicas que nos autoimponemos y que nos impiden mantener un ejercicio físico habitual en nuestra vida".

Pedro Martínez también recomienda ir a médicos "que nos informen, que nos hagan pruebas de esfuerzo y todo esto viene muy bien". También es necesario tener en cuenta la edad, el peso o la constitución. "Van a ser barreras o limitaciones que, si no tenemos esos datos y nos lanzamos a hacer algo que no estamos capacitados para afrontar, viene la frustración porque son objetivos incorrectos que no están bien planteados".

A su juicio es importante "plantearse bien los objetivos para empezar".

Escucha el audio en la parte superior de esta noticia para escuchar la entrevista completa.