Un psicólogo revela el motivo por el que las parejas discuten más en verano: así puedes evitarlo

El verano es sinónimo de vacaciones, diversión, y es probablemente, esa época del año que más esperamos. Pero a veces, esos viajes en familia y en pareja, no resultan como esperamos, muchas veces estas salidas de la rutina terminan en grandes discusiones. Por eso, nuestro psicólogo de cabecera,Pedro Martínez,nos ha dado las claves en 'Fin de Semana' para poder sobrellevar estos momentos de crisis. Escucha el audio.

Es importante que los días previos al viaje se mantenga una comunicación fluida sobre la planificación y el itinerario, es fundamental que ambos organicen actividades que disfruten en conjunto y por separado.

El psicólogo señalaba que “es importante que exista un consenso” y añadía que “las vacaciones no nos van a aportar ni más ni menos”, Pedro aseguraba que los viajes no arreglan ni empeoran las relaciones. Sin embargo, es un momento en el que suelen salir a flote tensiones previas si es que estas no se han comunicado con la pareja.

El trabajo se hace antes de las vacaciones

Hay que distinguir entre contradicciones simples o conflictos complejos, muchos de esos que no proceden de las vacaciones sino que vienen de antes, y que pueden acabar en un final doloroso.

Esperar al verano para resolver los conflictos en pareja no es una buena idea. "Las vacaciones son un período más de convivencia con la pareja que nos va a exigir un poquito más de comunicación", señalaba el piscólogo en 'Fin de Semana'. Es necesario mantener unas expectativas a la altura de la relación y no esperar resolver problemas del pasado durante este período.

Por otra parte, una comunicación honesta con tu conviviente puede ayudar a que esta época de discusión para muchas parejes, sea de disfrute para ti y tu doble. A la hora de organizar las actividades, es necesario que “respetemos el tiempo de la persona que está a nuestro lado”, así aseguraba Pedro Martínez, y añadía que es necesario que cada uno haga cosas que le gustan y no es necesario compatir todo el tiempo. Escucha la sección completa ¡Dale al play!

Cómo volver a la rutina

El escenario ideal es volver de viaje unos días antes de reincorporarnos al trabajo para que el regreso a la rutina no nos pille agotados. Es fundamental, siempre que se pueda, programar unos 3 o 4 días para estar en casa descansando después de las vacaciones. Así el choque de madrugar y afrontar el trabajo no nos será tan pesado.

