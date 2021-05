¿Por qué si alguien te tiene que mandar dinero te manda una contraseña?: evita el nuevo timo por Bizum

En Fin de Semana con Cristinahablamos de Bizum, la aplicación que permite hacer transferencias instantáneas, a cualquier banco, de hasta 600 euros, con coste cero. Pues hay una estafa en marcha. La Jefatura Superior de la Rioja ha dado el aviso sobre dos tipos de fraude que se están poniendo de moda y que están saliendo muy bien. Nos lo explica Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en ciberseguridad: “Lo usamos y no hay que dejar de usarlo, lo único es tener cuidado. Cuando haces una operación con Bizum, tu banco te pide que metas una contraseña. Lo que ha pasado es que alguien, que quiere contratar un servicio, te manda una contraseña para usarla y le estás mandando el dinero tú a él, eso es porque estamos metiendo contraseñas en sitios no garantizados. Si lo haces a través del banco y de pagos seguros no pasa nada”.

“¿Por qué si alguien te tiene que mandar un dinero te pasa una contraseña? No tiene sentido, no caigáis”, asevera la experta, “en el momento en que te pasa la contraseña eres tú el que está enviando el dinero, operación contraria a la que esperabas”. ¿Cómo no caer en ella? Con lo de siempre que dice Stella: “Nunca le envíes una contraseña a un tercero, nunca metas una contraseña que te manda un particular, siempre utiliza las operaciones de mercado seguro de comercios seguro, de bancos seguros, y mucho ojo a que las operaciones tengan sentido. Si estás vendiendo, el dinero te llega a ti, no tienes que enviar nada”.