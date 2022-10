El peculiar método del chef chino que hace una de las mejores paellas valencianas gracias a una red social

No vamos a mentirte, a estas horas siempre nos entra mucha hambre. Y, ¿qué hay más típico en un domingo que comer una paella? Pues a ello vamos en Fin de Semana....Más o menos, porque queremos conocer todos los secretos de la última edición, la número 61, del Concurso Internacional de Paella Valenciana que se celebra en Sueca, en Valencia.

Te ponemos en contexto, son 42 cocineros de 12 países diferentes los que se han presentado, con propuestas diferentes y todas con buenísima pinta. Pero solo podía haber un ganador, y ese ha sido el de un restaurante mexicano. Pero la segunda no se queda nada atrás, porque ha sido el chef chino, Binhui Jiang quien ha ganado la medalla de plata de este concurso.

Él lleva dieciocho años viviendo en España, en Valencia concretamente, donde regenta un restaurante de comida típica valenciana llamado el Molino. Pero su camino hasta llegar a ser uno de los ganadores de paella valenciana no ha sido nada fácil.

Y es que él nos cuenta que quedó fascinado con esta comida cuando la probó nada más pisar Valencia en una cafetería de la ciudad. Antes, decía, solía cocinar el arroz "blanco acompañado de otras cosas, como guarnición".

"No sabía bien español y no conocía bien la paella, cuando probé la de leña, quise aprender a hacerla" comentaba. Pero era tan complicado, porque no conocía a nadie, que desarrolló su método particular.

El secreto para aprender a hacer paella

Al ser nuevo en el país, no conocer a nadie y apenas saber español, aprender a cocinar el arroz de otra manera era bastante complicado y difícil. Pero eso no le frenó para seguir intentándolo, por eso, decidió mirar en YouTube cómo hacerlo.

"No paré de prácticar, yo no tuve un maestro directo en un principio" comentaba, algo que, poco a poco, empezó a cambiar. Se dio cuenta de que el tipo de arroz que usase era determinante, y de que los ingredientes que pusiera tenían que hacer justicia a una paella valenciana y no a otras versiones que se puedan hacer.

Eso sí, dice que, aunque ya la tiene más que manejada, sigue aprendiendo y formándose para llegar a ser el número uno: "intentamos mejorar" decía entre risas. Cuando le preguntamos cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en su paella, lo tiene claro: "pollo, conejo, caracoles y judías verdes" añadía.

Y eso que para él no ha sido un camino simple, pero, ahora, regenta un restaurante en Valencia a donde, según él, acude un 98% de valencianos que alaban su paella, y el resto de su comida valenciana, que cocina. De hecho, hasta se atreve hasta confesarnos a qué precio pone su paella: 14,50 euros.

Una paella que dice que le encanta a todos los que pasan por su resturante. Eso sí, el tiene claro de dónde viene, de China y, sobre todo, de aprender todo por su cuenta y sin maestro. Si es que, como dice, "el trabajo duro es el mejor maestro".