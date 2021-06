Paulino, enfermo renal: “Antes me levantaba a las 9, ahora a las 6”

La luz está por las nubes, lleva días por encima de los 90 euros, y el gobierno estudia ahora suprimir temporalmente algunos impuestos para abaratar la factura.

Un recibo que va a darnos un susto a final de mes con la nueva tarifa, por tramos, que no termina de convencer ni a propios ni a extraños. El nuevo método de facturación eléctrica no ha tenido en cuenta, entre muchas cosas, a las personas que necesitan la luz para sobrevivir

Paulino Blanco, vecino de Lugo, es enfermo renal desde la adolescencia “me detectaron la enfermedad a los 13 o 14 años. Entonces no había los métodos de ahora, pero ya me dijeron que acabaría en hemodiálisis”.

Desde hace unos años Paulino necesita una diálisis 6 días a la semana. Primero iba al hospital, luego le dieron una máquina para no tener que desplazarse a diario “La máquina es como la del hospital, pero más pequeña. También necesito un concentrador de oxígeno. Si sumo todos los watios son unos 800 de consumo”.

Paulino también tiene EPOC, derivada de su enfermedad renal. El oxígeno solo lo necesita por la noche, pero otras personas lo necesitan las 24 horas “En España hay 300.000 personas con EPOC, que tienen que estar enganchados a una máquina de oxígeno todo el día y gasta mucho”.

Antes del 1 de junio este vecino de Lugo tenía otras rutinas, acordes a su enfermedad: “Antes me levantaba a las 8 o 9 de la mañana, desayunaba y preparaba la máquina para terminar antes de las 12. Ahora me levanto a las 6 de la mañana para terminar antes de la hora punta”.

Paulino es pensionista. El último recibo, sin la nueva tarifa eléctrica, ya fue bastante alto: “la factura del último mes ascendía a 79 euros. Hasta que no venga el nuevo recibo, el de julio, no voy a saber por cuánto me sale”.

La nueva tarifa de la luz no ha tenido en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, lo que gasta el aire acondicionado cuando estás a más de 40 grados; a los autónomos que necesitan la energía 24 horas para sus pymes y las personas como Paulino que deben incluir su salud en la factura de la luz.