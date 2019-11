Pau Guix: "Al nacionalismo hay que combatirlo desde la cultura"

Hoy en Fin de Semana hemos recibido la visita del dramaturgo Pau Guix, que viene a hablarnos del libro publicado por el blog Dolça Catalunya. El libro es una recopilación de los artículos publicados en el blog. Los autores y editores del blog, todos voluntarios, se encuentran obligados a permanecer en el anonimato, por ello se sirven de agentes externos como Pau Guix para la promoción y publicidad del libro.

En la charla que han mantenido Pau Guix y Cristina López Schlichting, el dramaturgo hablaba sobre la situación en Cataluña: “Uno de los problemas que tenemos aquí es, aparte de la sediciosa y xenófoba, la división del constitucionalismo”. Por otro lado, también opinaba sobre los partidos independentistas catalanes: “ERC quiere tierra quemada, reventarlo todo y que, por agotamiento del contrario, al final poder optar a la independencia”.

Cristina también comentaba con el invitado la polémica sobre el ministro de interior Grande-Marlaska. Dolça Catalunya fueron los primeros en publicar las fotos del ministro en un restaurante mientras en Barcelona no paraban de arder contenedores y la policía se enfrentaba a los numerosos grupos violentos.

Pau Guix también considera importante no utilizar el lenguaje que los políticos independentistas quieren imponer: “No debemos usar la palabra 'unionista' porque es usar su vocabulario, te pone a nivel paramilitar. También hay que olvidar el 'catalanismo”. En las últimas semanas, el partido socialistas sostiene en su discurso que la solución del conflicto catalán pasa por el diálogo, algo que Pau ponía en duda: “Diálogo es entre dos partes democráticas, no con gente sediciosa que no respeta los derechos civiles y se cree superior. Es muy difícil dialogar con gente que no respeta las leyes o se las salta”. A propósito del PSOE, decía esto: “Aunque la gente vote PSC o PSOE pensando que es izquierda no nacionalista, lo es”.