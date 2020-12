Paco Álvarez: "Ya los íberos, nuestros ancestros, se peleaban entre sí"

Sabemos poco de nuestra propia historia. Por ejemplo, hace poco se ha estrenado un documental sobre las acciones de ETA en el país. Fueron muy pocos jóvenes los que supieron decir quién era Miguel Ángel Blanco.

Nos pasa lo mismo cuando se les pregunta por Largo Caballero, Manuel Hazaña o Niceto Alcalá. Si nuestra población no sabe de esto, ¿cómo va a saber quiénes fueron los celtíberos o por qué los fenicios y cartagineses quisieron comerciar aquí o lo que supuso Hispania para el legendario Imperio Romano?

Tenemos una historia rica, pero también complicada, con sus luces y sombras, como toda historia, pero épica, mucho más que la inglesa o la francesa. Lo malo es que o la enseñamos mal o nos machacamos a nosotros mismos.

NO OBECEDEMOS Y TENEMOS AL ENEMIGO EN CASA

Por eso en Fin de Semana con Cristina vamos a dar unos tintes sobre esa historia antigua gracias al libro ‘Estamos locos estos romanos’, escrito por Paco Álvarez, publicista, historiador y escritor, quien ha explicado que, con el título quería hacer una pequeña broma: “Estuvimos 200 años peleando con los romanos y, al final, nos hicimos tan romanos que en nada hubo cónsules romanos, tribunos hispanos, etc., me refiero a que no obedecemos”.

En este libro también encontramos el perfil del español, coincidiendo con Pompeyo Trogo en el siglo I a.C: ‘Prefieren la guerra al descanso, y si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa’: “Nos dedicamos todo el tiempo a pelearnos entre nosotros. Para que nos hagamos una idea, Julio César tardó 10 años en conquistar la Galia, pero en Hispania tardó 200 años, que es lo que va de Waterloo hasta hoy, una barbaridad. En ese tiempo nos hicimos romanos y ellos un poco hispanos pero a su manera. La sociedad que surge después es distinta a la del siglo III, pero sí, somos muy de pelearnos”.

Álvarez también explica qué aportó la sociedad hispánica al desarrollo del mundo occidental: “En términos de religión, Teodosio fue el que hizo un edicto por el que la religión cristiana era la única admitida en todo el imperio y, por tanto, es la que luego hemos heredado, y aparte, siendo él emperador, encargó al Papa de entonces, San Dámaso, una biblia única para toda la cristiandad, y San Dámaso le encargó a su vez a San Jerónimo que tradujera al latín los libros que él y el concilio decidieron que eran lo buenos para que todas las iglesias del imperio leyeran los mismos evangelios. Solo con ese detalle fíjate la aportación de los hispanos a nuestra civilización, pero podríamos estar días hablando”.

Antes de Roma, había en España una raza autóctona. Se llamaban los Íberos, de los que sabemos que ya eran desarrollados, tenían economía, dioses, arte y una lengua propia. ¿Qué podríamos aprender de ellos? El autor afirma que “muchísimo”: “Nuestro patrimonio está prácticamente sin excavar, se habla mucho de la ‘España vaciada’ pero tenemos un país lleno de tesoros y de ciudades y villas romanas e íberas sin excavar porque no hay recursos para eso pero sí para excavar otras cosas que, en lugar de enriquecernos nos dividen”.

UN PASADO ROBADO Y UNOS TESOROS DESCONOCIDOS

“Lo que quiero dar a conocer es que nuestro pasado es increíblemente rico y no nos lo han enseñado, sino hurtado”, afirma sin dudar Álvarez, que recuerda que de pequeño “jugaba, como toda la gente de mi generación, con indios y vaqueros y pensaba que la conquista del oeste americano y las películas de western eran como el culmen de la civilización, cuando la buena fue cuando los romanos vinieron a Hispania, que nosotros éramos la tierra más al oeste que había en el mundo, era el fin del mundo, el ‘finisterre’”.

“A los romanos les sorprendió todo al llegar aquí”, relata el autor, que afirma que “somos una tierra mágica en la que, originalmente en los libros anteriores, habían luchado los titanes con los dioses, el mar Atlántico se llama así por el titán Atlas, es donde tuvieron lugar dos de los trabajos de Hércules, las islas Canarias es donde supuestamente estaba el paraíso terrenal… éramos un sitio legendario, conforme lo fueron caminando se dieron cuenta de que era más interesante de lo que imaginaban, con muchísimo oro, pesca, trigo, vino…”.

Apenas nos quedan trazados de muchas culturas anteriores, algo que explica Álvarez: “Porque no se han preocupado de enseñarlo. Yo no jugaba a los romanos y los íberos, que hubiera sido lo lógico, ¿por qué nos roban y nos siguen robando nuestra historia? Mi hija, que está en 1º de Bachillerato, el año pasado en Historia de España tenía seis temas hablando de los musulmanes en España y uno hablando de los fenicios, griegos y romanos, y realmente somos romanos en una cosa, como en nuestro Derecho. Cádiz se fundó en la época de la guerra de Troya, trescientos y pico años antes de que se fundara Roma. Si Cádiz estuviera en Inglaterra todos conoceríamos Cádiz, habría millones de series sobre ella, estaría muy excavada y con museos impresionantes, que los hay pero sabríamos mucho más y el patrimonio sería más increíble”.

“El presidente que sufrimos ha decretado seis meses de estado de alarma y decretó que durante esos meses no iba a dar explicaciones al Congreso sobre lo que ocurriera, y precisamente en la Roma democrática anterior al Imperio había una magistratura que se llamaba ‘La dictadura’, que era una dictadura y tan excepcional que precisamente duraba seis meses como máximo, qué casualidad, la historia tiene una cierta tendencia a repetirse”, explica Álvarez, que añade que “ya estamos viendo para qué era el estado de alarma, para el Ministerio de la Verdad, para investigar al Rey… para sus cositas”.

Paco Álvarez es autor de ‘Estamos locos estos romanos’, libro publicado en la Editorial Modus Operandi.