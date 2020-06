“En otoño habrá nuevos brotes pero lo atajaremos mucho mejor”

Alfonso del Corral, médico traumatólogo, especialista en medicina deportiva, ha venido al programa para contarnos cómo está siendo su experiencia ahora y antes, en el confinamiento: “Lo he pasado en casa, tranquilo, pero en el hospital ha sido un lío, no parábamos”. A algunos, esta experiencia nos ha cambiado y Alfonso no es una excepción: “Esto nos ha obligado a parar y comporta un reflexión y una valoración de tantas cosas que tu crees imprescindibles y luego no son necesarias. Fundamentalmente, ha sido un momento de convivir más en familia, de hablar más. Parece que hemos vivido en una prisión, pero a esto había que darle la vuelta. Había que convertir la reclusión en libertad, aprovechar para leer y pensar, como lo que nos decían los padres de la Iglesia, que había que convertir esto en un momento de reflexión personal”.

Alfonso ha vivido tragedias en su vida, como la muerte de un hijo con 6 años. “Creo que el dato que me daba un poco de vergüenza, no es la pandemia sino el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Ha sido horroroso y ha producido miles y miles de muertos. La muerte no se habla de ella, no interesa. Se habload e la felicidad, lo fantástico, el Carpe Diem, pero la nmuerte está aquí. Por eso, lo que más sufría con este tema es que la gente moría con mucho sufrimiento y sin dignidad. Como pueblo, esto nos tendría que hacer reflexionar”.

Pasando a temas menos serios, Alfonso del Corral habla su experiencia como jugador de baloncesto: “No era un jugador bueno, lo que tenía era físico, era lucha. Yo no jugaba como un oficio sino como una afición”. Era la generación que ponía las bases que ponía las bases a los grandes jugadores de España: “La peculiaridad de esa generación de buenos jugadores, tenían un valor añadido y es que era gente que habían estudiado, tenían una conversación muy completa, muy interesante” comenta el médico.

“Ahora ya se saben muchas cosas más sobre el virus. Tiene unas armas muy poderosas, no podemos esperar a ver cómo evoluciona. Las grandes ramas que genera el coronavirus, y que hay que combatir desde el principio y atacando donde más daño hace el coronavirus. Pero no estábamos preparados, ahora lo estamos algo más. En otoño no sé si habrá un nueva pandemia, tengo la impresión de que no va a ser violento, como el que hemos vivido, pero algo si va a haber. Lo podremos atajar porque ahora lo conocemos mucho más” ha comentado el médico.

