¡Ojo! Claves para evitar recolectar setas venenosas: "¡Nos hartamos de repetirlo!"

Estamos inmersos todavía en este paréntesis veraniego, pero lo cierto es que llevamos un par de semanas con el otoño encima. Las horas de sol se acortan, las temperaturas son más bajas por la noche y ya hemos tenido un aperitivo de las lluvias que están por venir. El final del verano marca el inicio de la temporada de setas, y si nada lo estropea, este año (según los expertos) va a ser de las buenas. Boletus, níscalos, de cardo y parasoles. A la plancha o guisadas, con arroz o como guarnición, cualquier receta es buena.

Y mucho ojo con la regla de oro: cuidado con las venenosas. Una de las mejores zonas de España para disfrutar de las setas está en la provincia de Soria. Allí se encuentra el parque micológico “Montes de Soria”, y su director técnico es José Antonio Vega que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana y daba las claves para recolectar estos hongos: "Lo más normal es llevar una navaja setera (de unos 6 a 9 cm de hija con un mango de madera y que lleve un cepillito en el lateral). Si no tenemos, un cuchillo de cocina de postre. Una cosa muy importante es que cuando vamos al bosque y vemos un sitio en el que hay setas, retiramos la hojarasca que hay en el suelo, se corta la seta (siempre que no sea un boletusm, porque lo podemos arrancar sin que dañe el suelo), lo tapamos inmediatamente ese agujero para que no pierda humedad el sitio y vuelvan a seguir saliendo setas. Luego las colocamos en un recipiente. El perfecto es una cesta de mimbre o castaño".

Y es que estas cestas permite que las esporas se derramen por el entorno por entre los agujeritos: "Cuando vamos de paseo por el bosque, estamos como poco un par de horas. Si lleváramos las setas en un recipiente cerrado, no se ventilan. Los agujeros de la cesta mantiene seguro el producto y la seta va respirando. Sino, ya sabemos lo que pasa. Si metemos las setas en una bolsa de plástico, a la media hora se produce un exceso de humedad dentro de la bolsa y las setas empiezan a fermentar".

El experto micólogo no dejaba pasar la oportunidad de recordar la importancia de saber distinguir si la seta que estamos cogiendo es tóxica o no. "Nosotros hacemos una pequeña broma entre los que nos gustan las setas. Decimos que todas las setas son comestibles... al menos una vez. Es ironía pura. La gente tiene que saber que no todo el monte es orégano. No puedes ir al campo pensando que todo lo que sale de ahí es comestible". Y daba una serie de recomendaciones:

- Solo recolectar aquello que se conoce muy bien.

- Fiarse de fuentes autorizadas en la materia. No de ese amigo "experto" que cree que sabe de setas: "Hay setas muy peligrosas. Por ejemplo, estos días hay un brote de Amanita cesárea ha coincidido con la Amanita faloides que es mortal. En tres días, una persona que no sea tratada fuertemente puede fallecer". E incidía: "Vosotros os hartáis de comunicar muertes por esta causa y nosotros nos hartamos de repetirlo: ¡Precaución! Lo que no se conoce no se debe recolectar".

- En todos los lugares de España hay asociaciones micológicas con personas formadas en la materia que pueden alumbrarnos sobre estos hongos.

