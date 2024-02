Un nutricionista revela el tipo de café que no deberías de tomar nunca: "Es un abuso"

El café es, sin ninguna duda, uno de los alimentos más presentes no solo en los desayunos españoles, sino en todo tipo de comidas. Se estima que el 87% de la población española entre 18 y 64 años consume café, de los cuales un 70% lo hace a diario. Es un hábito muy asentado, por diferentes motivos.

Entre ellas, porque se entiende que viene genial para "espabilar" a la mañana, por la presencia de la cafeína, la cual ayuda a estar más activo en horas tempranas, en las que nos hemos levantado de la cama hace poco tiempo. Y, además, numerosas muestras aseguraban que tomar café es bueno para ciertos aspectos de la salud.

Pero... ¿es tan bueno el café? El nutricionista Juan Bola se pasó por Fin de Semana y explicó los principales problemas que tiene el café y, sobre todo, un tipo de café que muchos consumen todos los días y que no es, ni mucho menos, el más adecuado.

El impacto para la salud del café: "Muchos no deberían"

Bola explicó en Fin de Semana que, muchas veces, el problema no es sólo el café, sino la frecuencia de consumo: "Hay que saber utilizarlo. No soy un enemigo del café, pero hay un abuso del café. Tomarse un café a primera hora de la mañana, nada más despertarse, puede generar una dependencia. Te dicen que no son adictos al café, pero se beben tres al día durante 20 años. Hemos generado una dependencia importante"

Y no solo por la dependencia. El nutricionista añadió que hay un consumo excesivo que a la industria no le interesa mostrar. "Hay estudios que aseguran que es bueno, pero otros, que son metaanálisis, demuestran que el consumo habitual de café pueden favorecer los infartos de miocardio, incluso el cáncer.La hipertensión también. Esos estudios no son interesantes. A la industria cafetera le interesa que la gente consuma café, enseñar los cafés que realmente haga que el 80% de la población consuma café", señaló Bola.

También incidió en el "parche" que es la supuesta energía que se consigue consumiendo café. "La cafeína interviene de una manera que no es sana, y que no genera más energía ni mucho menos", explicó el nutricionista.

El tipo de café que no deberías de consumir: está presente en tu día a día

Juan Bola no se refirió a que no haya que consumir café, pero sí incidió en los momentos de consumo, los hábitos... y los que no hay que consumir. En su opinión, hay dos peligrosos: el café torrefacto y el de cápsulas.

"No me gusta decir bueno o malo, pero hay algunos que tienen acrilamida, que sale en el café quemado. No lo puedes hacer como en una tostada, que la rascas. El café torrefacto, vaya. Puedes elegir uno de especialidad, con un tostado menos ligero. Hay especies de café con menos cafeína, y eso es interesante", explicó el nutricionista. Además, reveló los problemas que tienen, en este caso, los de cápsulas.

"Los cafés de filtro o con cafetera italiana son mejores. Los de cápsulas son peores, vienen en plásticos, puede ser un problema. Las máquinas no se suelen limpiar, acumulan microorganismos... los cafés de ahí no suelen ser de especialidad. No tomes cualquier cosa", añadió.

Por último, Juan Bola explicó un dato más que sorprendente: el 33% de la población no debería de consumir café. En ningún caso. "También hago un llamamiento a que no todo el mundo puede tomar café. Hay gente que le puede afectar mucho, porque no tienen un gen. Y esto es el 33% de la población europea. No tolera bien el café. Si te sienta mal, utiliza té", concluyó Bola.