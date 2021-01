"Noté los terremotos cuando estaba medio dormido, pensé que era mi vecina discutiendo con alguien"

Emilio Calatayud ha vivido los terremotos de Granada, pero le cuenta a Cristina en Fin de Semana que él ha tenido "suerte, porque aquí yo he notado cuatro o cinco, porque estoy lejos de la zona centro. La zona de Santa Fe está con unos 60 o 70 diarios. Tengo la suerte de que vivo enfrente de la Alhambra, se nota poco”.

Los que estamos fuera no nos hacemos a la idea: “Estaba mi mujer en el salón. Noto que la cama se mueve un poco y pienso que son los vecinos discutiendo. Me volví a quedar dormido, pero a los 10 minutos se me volvió a mover la cama otra vez. Me bajé al salón, y mi mujer que estaba ahí sí que se asustó, pero más por el ruido” ha contado el juez.

“Después ya vino el tercero que fue más fuerte. Tengo un sofá de estos plegables y empezó a bailar” ha recordado el juez. “Yo vivo en una casa gracias a Dios, pero te da una impotencia y la gente que ha estado en la calle o en chabolas pasa mucho más miedo. Al día siguiente lo mismo, son unos segundos en los que parece que te mareas y que te vas”.

“Me compré la casa cerca de la muralla porque si lleva tanto tiempo de pie, será que en esta zona aguantamos, así que es la anécdota por la que me compré la casa” ha contado el juez.